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Las lágrimas de Scaloni tras la épica victoria de Argentina ante Egipto

Scaloni quedó con la voz quebrada tras el triunfo y destacó al grupo de jugadores por la histórica remontada.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Scaloni se mostró conmovido después de una victoria inolvidable en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni volvió a mostrar una de las caras más humanas de un entrenador que ya forma parte de la historia grande de la Selección Argentina. Después de la épica victoria por 3-2 ante Egipto que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026, el técnico no pudo contener la emoción y terminó entre lágrimas.

El partido disputado en Atlanta tuvo todos los condimentos de una noche inolvidable. Argentina estuvo contra las cuerdas, llegó a estar dos goles abajo y logró una remontada agónica que desató la emoción de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

"No puedo ni hablar", la emoción del entrenador

Apenas finalizó el encuentro, Scaloni fue uno de los primeros en mostrar su conmoción. Frente a las cámaras de TyC Sports, el entrenador argentino apareció con la voz quebrada y visiblemente emocionado.

"No puedo hablar ni levantar la mirada. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores", expresó el técnico, todavía con la adrenalina de una clasificación sufrida y cargada de dramatismo.

Las palabras del entrenador reflejaron el sentimiento de un equipo que volvió a demostrar su fortaleza mental en un momento límite.

Un triunfo que marcó al grupo

Argentina comenzó el partido en desventaja y tuvo que luchar hasta el último minuto para mantenerse con vida en el Mundial. Egipto sorprendió y complicó al campeón del mundo, pero la reacción del equipo apareció en el momento indicado.

Con goles y una muestra de carácter, la Selección consiguió revertir la historia y avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

La emoción de una era histórica

Desde su llegada al banco argentino, Scaloni construyó un ciclo marcado por la unión del grupo y la confianza en sus futbolistas. La imagen del entrenador emocionado después de una victoria tan sufrida volvió a reflejar el vínculo que existe entre el cuerpo técnico y un plantel que sigue escribiendo capítulos inolvidables.

A pocos pasos de una nueva instancia mundialista, la Selección Argentina continúa soñando con defender el título. Y en una noche donde el corazón estuvo al límite, las lágrimas de Scaloni resumieron todo lo que significó una clasificación que quedará para siempre en la memoria.

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