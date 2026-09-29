Las lágrimas de Sofía Gonet por la llegada de sus artistas favoritos a la Argentina

Un video publicado en Instagram por la influencer Sofía Gonet desató una enorme repercusión entre sus seguidores al mostrar su reacción en vivo tras enterarse del regreso de Slipknot y Marilyn Manson a Buenos Aires. En las imágenes grabadas en formato POV, la creadora de contenido aparece sumamente conmovida hasta las lágrimas al ver la confirmación oficial del concierto. “POV: te enteras que tu banda favorita viene al país”, redactó sobre el clip que rápidamente superó los 50000 me gusta.

Durante la grabación, la panelista sostiene su teléfono celular mientras seca su llanto y exhibe la gráfica promocional. “Ay, no lo puedo creer. ¿Vos entendés que me vas a tener que acompañar a ver a Marilyn Manson, no? Y a Slipknot. Es mi sueño de gorda metalera. No puede ser. Toda mi vida estuve esperando esto”, expresó la joven frente a la cámara.

Además del video principal, la participante del programa culinario difundió capturas de pantalla de chats antiguos donde le solicitaba a la cuenta del cantante que visite el país. Al recibir la respuesta con el afiche de la gira, reaccionó con la frase “me muero” y comentó que llevaba tiempo realizando ese pedido por mensaje privado.

El recital se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán como parte del sic(est) Stadium Tour, donde también participará la agrupación Hatebreed. Esta presentación marcará el quinto desembarco de la banda de Iowa en suelo porteño y el retorno del artista estadounidense tras 10 años de ausencia en los escenarios locales.

Las entradas para este tipo de espectáculos internacionales suelen rondar entre $80000 y $250000 según la ubicación en el recinto. La gira continental incluye paradas en São Paulo, Santiago de Chile, Lima y Bogotá, previo paso por el estadio de Wembley en Londres el 3 de julio de 2027.

La llegada del cantante genera debate por los procesos judiciales que enfrentó en Estados Unidos tras denuncias de abuso presentadas por diversas mujeres. Sobre esta situación, Zé Ricardo, directivo del festival The Town, fundamentó la contratación al señalar que no existe una condena firme contra el músico y que la empresa solo excluye a quienes fueron juzgados y condenados de forma definitiva.