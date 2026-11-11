El papa León XIV encabezó su último encuentro multitudinario frente a la basílica de Luján antes de continuar su viaje oficial. Acompañado en el escenario por los obispos que lo custodiaban, el pontífice observó conmovido el fervor del público que coreaba su nombre y rompió en llanto, debiendo secarse las lágrimas rápidamente para continuar con la ceremonia religiosa.

Durante su discurso de cierre, León XIV expresó su profunda gratitud a todo el pueblo por el recibimiento brindado durante la histórica visita. “Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, manifestó ante la multitud presente.

Entre los constantes aplausos de la masa de fieles, León XIV reiteró su sincero reconocimiento y aseguró sentirse verdaderamente como en casa. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, vociferó con entusiasmo ante los presentes. Según las cifras oficiales del gobierno bonaerense, el evento congregó a 2000000 de personas dispuestas a lo largo y a lo ancho de los alrededores de la histórica basílica.

En las palabras finales que pronunció antes de iniciar su traslado rumbo al Aeropuerto de Ezeiza para volar hacia Perú, León XIV pidió generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra. Para cerrar el encuentro con una verdadera arenga de fe, el papa exclamó: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”.

Apenas unos minutos antes de las 12:00, León XIV descendió del escenario montado cerca del templo, saludó por última vez a la multitud reunida y subió a una camioneta negra para emprender la marcha hacia la terminal aérea bonaerense.