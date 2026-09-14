Las Leonas debutaron con una goleada 14-0 ante Paraguay en Santa Fe 2026

Las Leonas comenzaron su participación en los Juegos Suramericanos 2026 con una contundente goleada por 14-0 ante Paraguay en el certamen que se disputa en Santa Fe. El seleccionado argentino, recientemente consagrado campeón del mundo, mostró su jerarquía desde el comienzo.

El equipo dirigido por Juan Martín López, actual entrenador de Las Leoncitas, mantuvo el dominio durante todo el encuentro. El resultado reflejó la diferencia entre ambos seleccionados y permitió a Argentina comenzar el torneo con una amplia victoria.

Todos los goles argentinos

Lara Casas fue una de las grandes protagonistas del encuentro al marcar tres goles, a los 14, 21 y 53 minutos. Brisa Bruggesser, Zoe Díaz, Catalina Andrade, Milagros Alastra y Pilar Palacio marcaron dos tantos cada una.

El restante gol argentino fue convertido por Lourdes Pisthon, que anotó a los 27 minutos. La goleada se construyó desde el primer cuarto y Argentina no dejó de ampliar la diferencia durante el partido.

Después del Mundial

El debut se produjo pocos días después de que Las Leonas conquistaran el Mundial de Hockey 2026. En Santa Fe, el seleccionado volvió a mostrar el nivel que le permitió consagrarse campeón del mundo.

El plantel argentino cuenta con siete campeonas mundiales y afronta ahora un nuevo desafío continental. El objetivo es continuar avanzando en los Juegos Suramericanos con la misma jerarquía mostrada en su estreno.

El próximo partido

Luego de la goleada ante Paraguay, Las Leonas volverán a jugar el martes 15 de septiembre desde las 16 horas. El rival será Chile, representado por Las Cimarronas.

El seleccionado argentino buscará continuar su camino en el certamen después de un debut contundente. La goleada ante Paraguay le permitió comenzar los Juegos Suramericanos con una diferencia de goles amplia.