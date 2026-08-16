Las Leonas comenzaron su participación en el Mundial de hockey sobre césped de Bélgica y Países Bajos con un empate que dejó sabor amargo. La Selección Argentina dominó durante buena parte del encuentro, generó las situaciones más claras, pero no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 1-1 frente a Estados Unidos en el Belfius Stadium de Bélgica.

El conjunto nacional tuvo seis córners cortos contra cuatro de su rival, aunque la falta de eficacia terminó siendo determinante. Del otro lado, Estados Unidos, que cuenta con 19 debutantes mundialistas, encontró en su arquera Kelsey Bing a una de las grandes figuras del encuentro.

Las Leonas golpearon primero

El comienzo encontró a Estados Unidos tomando la iniciativa. A los dos minutos tuvo el primer córner corto del partido, pero la defensa argentina respondió y evitó el peligro.

Con el correr de los minutos, Las Leonas comenzaron a crecer. Julieta Jankunas generó una de las primeras situaciones argentinas con un remate de revés que Bing logró desviar.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos. María José Granatto protagonizó una gran acción por la derecha, ingresó al círculo y envió un pase hacia atrás que encontró a Brisa Bruggesser. La debutante mundialista apareció por el segundo palo y conectó la bocha para establecer el 1-0.

Argentina mantuvo el dominio durante el segundo cuarto. Granatto volvió a generar peligro por la izquierda y obligó nuevamente a la arquera estadounidense a intervenir.

A los 18 minutos llegó el primer córner corto para Las Leonas. Agustina Gorzelany ejecutó la arrastrada, aunque la acción fue invalidada por peligrosa.

Cuando Argentina parecía estar más cerca del segundo, Estados Unidos encontró el empate. Madeleina Zimmer avanzó por la derecha y generó una situación dentro del área que terminó con Emma DeBerdine capturando la pelota para establecer el 1-1.

Argentina buscó pero no encontró el segundo

Las Leonas salieron al tercer cuarto decididas a recuperar la ventaja. La presión de Zoe Díaz y María Ortiz generó un nuevo córner corto, pero el disparo de Gorzelany fue bloqueado.

Bing volvió a convertirse en protagonista minutos después al detener otro intento de la especialista argentina. Estados Unidos también tuvo sus oportunidades, aunque tampoco consiguió aprovechar las jugadas de pelota fija.

En el último cuarto, Argentina intensificó la búsqueda. Eugenia Trinchinetti contó con una de las oportunidades más claras, pero su intento fue despejado sobre la línea.

Las Leonas dispusieron posteriormente de otros córners cortos, aunque nuevamente chocaron contra la defensa estadounidense y la falta de precisión en los metros finales.

Estados Unidos, por su parte, aprovechó algunos espacios que dejó Argentina al volcarse al ataque y generó peligro de contragolpe. Incluso contó con un córner corto en el tramo final que Cristina Cosentino consiguió despejar con el guante.

El marcador no volvió a modificarse y el 1-1 terminó dejando sensaciones encontradas para la Selección Argentina. Las Leonas fueron superiores durante buena parte del encuentro, pero no lograron capitalizar las oportunidades generadas.

Además de mejorar la eficacia ofensiva, el equipo deberá ajustar algunos aspectos defensivos después de quedar expuesto en determinados pasajes cuando adelantó sus líneas.

Ahora, Argentina deberá enfocarse en su próximo desafío. Las Leonas volverán a jugar el lunes frente a Alemania, que comenzó su participación en el Mundial con una contundente victoria por 3-0 sobre Escocia.