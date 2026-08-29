Las Leonas volvieron a protagonizar una jornada inolvidable para el deporte argentino. El seleccionado nacional femenino de hockey igualó 1-1 ante Países Bajos en una final cargada de tensión y emoción y luego se impuso 3-1 en la definición por penales.

Argentina enfrentó a uno de los grandes dominadores históricos del hockey femenino y, además, lo hizo en territorio neerlandés. La final se disputó en el estadio Wagener de Amstelveen, escenario de un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la disciplina.

Las Leonas llegaron a la definición con el objetivo de volver a pelear por la corona mundial, después de una campaña que las llevó nuevamente a instalarse entre los mejores equipos del planeta.

Un empate que llevó todo a los penales

El partido fue intenso y parejo. Países Bajos logró ponerse en ventaja, pero Argentina reaccionó y consiguió el empate para mantener intacto el sueño en una definición que no dio respiro.

El gol argentino fue convertido por María José Granatto, quien apareció en un momento decisivo para devolverle a Las Leonas la ilusión y dejar el marcador igualado 1-1.

Con la igualdad consumada, la final debió resolverse desde el punto penal. Allí apareció la fortaleza del seleccionado argentino para imponerse por 3-1 y desatar el festejo.

Una rivalidad con historia mundial

El cruce entre Argentina y Países Bajos volvió a reunir a dos selecciones con una extensa historia en las finales mundialistas.

Las Leonas ya habían vivido una consagración inolvidable ante este rival en Perth 2002, cuando lograron su primer título mundial tras igualar 1-1 y ganar por penales. En Rosario 2010 volvieron a tocar la gloria al imponerse 3-1 sobre las neerlandesas.

La final de 2026 volvió a ofrecer un duelo de máxima exigencia entre ambas potencias y Argentina logró imponerse en una definición dramática.

Las Leonas volvieron a mostrar su carácter

El equipo dirigido por Fernando Ferrara había llegado a la final luego de vencer 1-0 a Australia en las semifinales, resultado que confirmó una vez más su capacidad para competir en los grandes escenarios.

Ante Países Bajos, Las Leonas tuvieron que luchar hasta el final. La reacción para conseguir el empate y la efectividad en los penales fueron las claves de una definición que quedará grabada en la memoria.

Con carácter, jerarquía y una enorme capacidad para responder bajo presión, Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del hockey femenino mundial.

La definición ante Países Bajos dejó una nueva página de emoción para Las Leonas, que celebraron una victoria enorme después de una final que tuvo todos los condimentos: tensión, reacción, un empate agónico y una definición por penales que terminó con festejo argentino.