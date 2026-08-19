Las Leonas dieron otro paso en el Mundial de hockey sobre césped 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-0 a Escocia en Bélgica y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del certamen.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena y correspondió a la tercera y última fecha del Grupo B. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llegaba con la obligación de conseguir un resultado que le permitiera avanzar y cumplió con autoridad.

Argentina comenzó el torneo con un empate 1-1 frente a Estados Unidos y luego consiguió una victoria fundamental ante Alemania por 3-2. El triunfo ante las escocesas le permitió cerrar la primera fase con siete puntos.

Granatto y Casas marcaron los goles

El primer tanto argentino llegó durante el primer cuarto. La encargada de abrir el partido fue María José Granatto, capitana del seleccionado, que puso a Las Leonas en ventaja.

Argentina mantuvo el control del encuentro y encontró el segundo gol en el tercer cuarto. Lara Casas fue quien amplió la diferencia y dejó al equipo nacional con una ventaja de 2-0 que ya no se modificaría.

Con el triunfo, Las Leonas cerraron invictas su participación en el Grupo B, con dos victorias y un empate.

Cómo será la próxima ronda

En la siguiente fase, Argentina integrará un nuevo grupo junto con Alemania, que terminó segunda en la zona después de vencer 3-1 a Estados Unidos, y los dos equipos que clasifiquen del Grupo C.

Las selecciones que pueden avanzar desde esa zona son Bélgica, España e Irlanda. Argentina comenzará la segunda ronda con una ventaja de tres puntos, correspondientes al triunfo conseguido frente a Alemania en la fase inicial.

Los dos primeros equipos de ese nuevo grupo avanzarán directamente a las semifinales, por lo que Las Leonas tendrán por delante nuevos partidos decisivos para continuar en carrera por el título.

Las Leonas buscan volver a ser campeonas

El seleccionado argentino llega al Mundial con el objetivo de volver a pelear por el título. Las Leonas fueron campeonas del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que en la última edición terminaron como subcampeonas después de perder la final ante Países Bajos.

El conjunto neerlandés, que ganó los últimos tres Mundiales y suma nueve títulos, es nuevamente uno de los grandes candidatos.

El Mundial 2026 comenzó el 15 de agosto y finalizará el 29 de agosto, cuando se dispute la gran final en el Wagener Stadium de Ámsterdam. (Todo Noticias)