Las Leonas se consagraron campeonas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras golear 5-0 a Chile este martes en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey. Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon, por duplicado, marcaron los goles que aseguraron la medalla dorada para Argentina.

El seleccionado abrió el marcador rápidamente: Casas convirtió a los 5 minutos y llevó tranquilidad a un equipo que volvió a dominar una definición continental. Palacio y Andrade golpearon a los 27 y 28 minutos, respectivamente, para dejar el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso.

Pisthon amplió la diferencia a los 39 y volvió a convertir a los 55 para establecer el 5-0 definitivo. Chile no consiguió córneres cortos durante todo el partido, mientras Argentina generó nueve.

Las Leonas cerraron un torneo perfecto

La actuación en la final completó una campaña sin derrotas. Argentina había superado 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú durante la fase inicial.

Sumando la definición, Las Leonas finalizaron con cinco victorias, 48 goles convertidos y apenas dos recibidos. El equipo llegó al encuentro decisivo después de dominar su grupo y volvió a superar con amplitud al mismo rival que había enfrentado días antes.

La consagración además llegó pocas semanas después de que el seleccionado femenino se coronara campeón del mundo en Bélgica y Países Bajos 2026, donde obtuvo la tercera Copa del Mundo de su historia.

Argentina dominó el podio del hockey

Chile terminó con la medalla de plata luego de la derrota en la final. En el duelo por el tercer puesto, Uruguay venció a Paraguay y completó el podio de la competencia femenina.

El título de Las Leonas completó además una jornada ideal para el hockey argentino: horas antes, Los Leones habían derrotado 3-1 a Chile y conquistado también la medalla de oro en la rama masculina.

Con ambas selecciones en lo más alto, Argentina cerró las competencias de hockey de Santa Fe 2026 con dos medallas doradas y una nueva demostración de dominio regional.