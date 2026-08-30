La consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey 2026 dejó una imagen que rápidamente fue asociada con uno de los festejos más recordados del fútbol argentino. Las capitanas María José Granatto y Agustina Alonso posaron en una habitación, con el mate y la Copa del Mundo, en una postal que recordó a Lionel Messi después del Mundial de Qatar 2022.

La fotografía fue compartida después de la histórica victoria de Argentina frente a Países Bajos, que le permitió al seleccionado femenino volver a consagrarse campeón del mundo después de 16 años.

María José Granatto y Agustina Alonso posaron con la Copa del Mundo y el mate el día después de la final. (majogranatto / Instagram)

La escena tuvo un detalle particular: Granatto y Alonso aparecieron relajadas sobre una cama, acompañadas por el mate y el trofeo, una combinación prácticamente idéntica a la imagen que Messi había protagonizado luego de conquistar el Mundial de Qatar.

En aquella oportunidad, el capitán de la Selección argentina había sido fotografiado en una habitación junto a la Copa del Mundo y tomando mate. Cuatro años después, las capitanas de Las Leonas recrearon involuntariamente una postal muy similar, aunque esta vez con el tercer título mundial del hockey femenino argentino como protagonista.

Una final que terminó en festejo

La imagen llegó después de una final inolvidable ante Países Bajos. Argentina comenzó perdiendo, pero logró reaccionar en el tramo final del partido.

Apenas seis minutos antes del cierre, Majo Granatto apareció tras un córner corto y desvió la bocha para marcar el 1-1, resultado que llevó la definición a los shoot-outs.

En los penales, la arquera Cristina “China” Cosentino se convirtió en una de las grandes figuras al detener tres ejecuciones de las neerlandesas.

Para Argentina convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, mientras que Las Leonas se impusieron por 3-1 en los shoot-outs y volvieron a levantar la Copa del Mundo.

El tercer Mundial de Las Leonas

El título conseguido en Países Bajos significó el tercer Mundial de la historia de Las Leonas, después de las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

Además, el equipo dirigido por Fernando Ferrara terminó el torneo invicto, con cuatro victorias y dos empates.

La consagración puso fin a una espera de 16 años y volvió a colocar a Argentina en lo más alto del hockey femenino mundial.

Y como ocurrió con Messi después de Qatar, hubo un elemento que tampoco podía faltar en la celebración: el mate.

La imagen de Granatto y Alonso junto al trofeo se convirtió así en una de las postales más simbólicas del festejo de Las Leonas, no solo por la conquista mundialista, sino también por la inevitable comparación con aquella fotografía que Lionel Messi protagonizó después de alcanzar la gloria en Qatar 2022.