Las Leonas están listas para afrontar uno de los grandes objetivos de la temporada. La Selección Argentina femenina de hockey sobre césped disputará desde este fin de semana el Mundial 2026, que se desarrollará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará volver a lo más alto de una competencia que conquistó en dos oportunidades, Perth 2002 y Rosario 2010. Argentina llega nuevamente como una de las selecciones protagonistas del hockey internacional y actualmente ocupa el segundo lugar del ranking mundial.

Las Leonas integrarán el Grupo B junto a Alemania, Estados Unidos y Escocia. Uno de los encuentros que genera mayor expectativa será frente al conjunto alemán, donde jugará Lucina von der Heyde, exintegrante de la Selección Argentina que decidió representar a Alemania.

El Mundial presentará además un formato renovado y contará con 16 seleccionados por categoría. Argentina buscará superar la primera fase para avanzar hacia las instancias decisivas y mantenerse en carrera por un nuevo título mundial.

El plantel de Las Leonas para el Mundial

El equipo combina jugadoras de amplia experiencia internacional con una generación joven que viene ganando protagonismo. Entre sus referentes aparecen Agostina Alonso, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Sofía Toccalino y Cristina Cosentino.

También sobresale Zoe Díaz, una de las grandes promesas del hockey argentino. La joven consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue distinguida ese mismo año como mejor jugadora joven del mundo por la Federación Internacional de Hockey.

El Mundial será una nueva oportunidad para que Las Leonas intenten ampliar una historia marcada por los grandes resultados internacionales. Además de sus dos títulos mundiales, la Selección Argentina consiguió seis medallas olímpicas y se mantiene desde hace años entre las principales potencias de la disciplina.

Los grupos y partidos del Mundial femenino

Grupo A: Países Bajos, Australia, Chile y Japón.

Países Bajos, Australia, Chile y Japón. Grupo B: Las Leonas, Alemania, Estados Unidos y Escocia.

Las Leonas, Alemania, Estados Unidos y Escocia. Grupo C: Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda.

Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda. Grupo D: China, Inglaterra, India y Sudáfrica.

Con el plantel definido y la preparación terminada, Argentina comenzará ahora su camino en Europa con un objetivo claro: volver a pelear por el título mundial.