Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y consiguieron el pase a la final del Mundial de hockey sobre césped 2026. El seleccionado argentino se impuso en una semifinal cerrada gracias al gol de Julieta Jankunas en el último cuarto y ahora buscará el título frente a Países Bajos.

El encuentro, disputado en el Belfius Hockey Arena de Wavre, comenzó con mucha intensidad y paridad. Australia consiguió un córner corto prácticamente desde el inicio, aunque no logró aprovecharlo. Argentina respondió y, sobre el cierre del primer cuarto, Brisa Bruggesser tuvo una oportunidad con un remate que pasó por encima del travesaño.

Las Leonas crecieron durante el segundo parcial. Después de una infracción generada por Majo Granatto, tuvieron su primer córner corto y Valentina Raposo estuvo muy cerca de romper el cero: su remate, tras un desvío de la arquera Jocelyn Bartram, terminó impactando en el palo. En el rebote, la guardameta australiana volvió a intervenir ante Jankunas.

Argentina mantuvo la presión y tuvo mayor control del juego, aunque no consiguió trasladar esa superioridad al marcador antes del descanso.

Australia salió mejor en el tercer cuarto y obligó a Cristina Cosentino a responder ante un peligroso remate de Grace Stewart. La arquera argentina se convirtió en una de las figuras del partido y fue fundamental para sostener el arco en cero.

Las Leonas volvieron a generar peligro mediante los córners cortos. Agustina Gorzelany tuvo una oportunidad y posteriormente Milagros Alastra probó ante Bartram, quien nuevamente respondió para mantener la igualdad.

El gol que desató el festejo argentino llegó en el último cuarto. Después de varios intentos y en el séptimo córner corto del seleccionado nacional, una jugada preparada terminó con el toque de Julieta Jankunas que finalmente venció a Bartram y estableció el 1-0 a 13 minutos del cierre.

Con la ventaja, Argentina debió resistir la reacción australiana. Cosentino volvió a aparecer ante Claire Colwill y protagonizó otra espectacular intervención frente a Tatum Stewart. En los minutos finales, Australia llegó a convertir, pero el tanto fue correctamente anulado y Las Leonas pudieron celebrar la clasificación.

Una nueva final ante Países Bajos

Con el triunfo, Argentina alcanzó su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo y tendrá nuevamente como rival a Países Bajos, que derrotó 1-0 a Bélgica en la otra semifinal.

La definición se disputará este sábado desde las 11, hora argentina, en Amstelveen. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará tomarse revancha de la final perdida ante las neerlandesas en 2022 y conquistar su tercera Copa del Mundo, después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010.

Será, además, la quinta final mundialista entre ambas selecciones. Las Leonas ganaron los enfrentamientos decisivos de 2002 y 2010, mientras que Países Bajos se impuso en 1974 y 2022. Ahora, Argentina tendrá una nueva oportunidad de hacer historia.