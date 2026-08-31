Las Leonas ya están en la Argentina y tuvieron un recibimiento multitudinario en el aeropuerto internacional de Ezeiza luego de conquistar una nueva Copa del Mundo. El seleccionado femenino de hockey sobre césped regresó al país con el trofeo y fue recibido por familiares, amigos, hinchas y trabajadores que se acercaron para celebrar el histórico logro.

La llegada del plantel se convirtió rápidamente en una fiesta. Las jugadoras aparecieron con la Copa del Mundo y fueron ovacionadas por quienes esperaban su regreso después de la consagración internacional.

El equipo argentino completó así el regreso a casa luego de una campaña que terminó con el título mundial. La conquista volvió a colocar a Las Leonas en lo más alto del hockey internacional y generó una enorme celebración entre los fanáticos.

La escena en Ezeiza estuvo marcada por los festejos, las banderas argentinas y los cánticos dedicados al seleccionado. Las protagonistas compartieron la emoción del reencuentro con el público después de haber conseguido el trofeo que viajaron a buscar.

La obtención del Mundial representa además otro capítulo importante en la historia de Las Leonas, un seleccionado que se consolidó como una de las grandes potencias del hockey femenino. Argentina ya había conseguido títulos mundiales en 2002 y 2010, por lo que esta nueva consagración vuelve a ampliar el legado del equipo.

El regreso con la Copa tuvo un significado especial para las jugadoras, que pudieron encontrarse nuevamente con el público argentino después de la competencia. La recepción en Ezeiza reflejó la expectativa que había generado el equipo durante todo el torneo.

Con el trofeo nuevamente en suelo argentino, Las Leonas comenzaron a disfrutar de una celebración que tuvo como escenario el aeropuerto internacional y que reunió a una multitud para acompañar a las campeonas.

La fiesta por el título mundial recién comienza y las integrantes del seleccionado ya pueden compartir con el público argentino una conquista que quedará entre las grandes páginas de la historia de Las Leonas.