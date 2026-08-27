Las Leonas afrontarán este jueves uno de los partidos más importantes del Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino se enfrentará a Australia desde las 15.30, hora de Argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por un lugar en la gran final del certamen.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a esta instancia invicto y como líder de su grupo en la segunda fase. En la primera ronda, Argentina empató 1-1 con Estados Unidos, derrotó 3-2 a Alemania y venció 2-0 a Escocia.

En la segunda instancia, Las Leonas tuvieron otra destacada actuación. Golearon 3-0 a España y cerraron su participación con un empate sin goles ante Bélgica. Esos resultados les permitieron terminar en el primer lugar y evitar un cruce con Países Bajos, uno de los principales candidatos al título.

Australia, por su parte, avanzó como segunda de su grupo. En la primera fase venció 2-0 a Japón, perdió 4-2 ante Países Bajos y empató 4-4 con Chile. Luego, en la segunda ronda, igualó 1-1 con China y 0-0 con India para conseguir su lugar entre las cuatro mejores selecciones.

El antecedente reciente favorece a las argentinas. Durante este año, Las Leonas derrotaron dos veces a Australia por la Pro League, con triunfos por 1-0 y 3-0.

La otra semifinal del Mundial femenino enfrentará a Países Bajos con Bélgica este jueves desde las 13. El ganador de ese encuentro se enfrentará en la final con el vencedor de Argentina-Australia.

Las Leonas buscarán volver a disputar una final mundialista después del subcampeonato conseguido en 2022. La Selección argentina fue campeona del mundo en dos oportunidades, en 2002 y 2010, y ahora intentará dar un nuevo paso hacia el tercer título de su historia.

Hora y TV

Las Leonas jugarán ante Australia este jueves 27 de agosto desde las 15.30, hora argentina. El partido podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. También estará disponible mediante Flow, Telecentro Play y DGO a través de sus respectivas señales deportivas.

En caso de empate, no habrá tiempo suplementario: el ganador se definirá directamente mediante shoot-outs, los tradicionales penales australianos. (DeporTV)