Las tres selecciones sanjuaninas que competirán en la Copa País 2026 ya comenzaron a diagramar su preparación. Mientras la Liga Sanjuanina confirmó a Juan José Corzo como entrenador, la Liga Albardón-Angaco ya está bajo la conducción de Ricardo Molina y la Liga Iglesiana inició los entrenamientos físicos mientras define a su cuerpo técnico.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Juan José Corzo expresó su entusiasmo por asumir el desafío de dirigir al seleccionado de la Liga Sanjuanina. "Estamos muy contentos, muy felices por la asignación, por este compromiso que me han dado para asumir, ser el representante o ser el técnico de la Selección Sanjuanina. La verdad que estoy esperando empezar a trabajar", aseguró.

El entrenador reveló que junto a Daniel Garipe, con quien hará dupla, ya venían observando futbolistas antes de la confirmación oficial. "Hace rato que con el Dani veníamos juntando nombres. Apenas nos llamaron empezamos a reunirnos para que, si se daba, estuviéramos preparados", explicó.

Además, adelantó que el preselectivo comenzará en los próximos días. "Estamos encaminados para afrontar este nuevo desafío. La Selección no es de un solo grupo, la representamos entre todos los clubes de la Liga Sanjuanina", remarcó, al tiempo que destacó el respaldo recibido por parte de otros entrenadores del fútbol local.

Por su parte, Ricardo Molina volverá a conducir a la Liga Albardón-Angaco luego de la histórica campaña de 2025, cuando eliminó en semifinales a la Liga Sanjuanina en el Estadio del Bicentenario tras igualar 1 a 1 y vencer por 3 a 1 en la definición por penales y luego se quedó con la Fase Provincial al vencer a la Liga Caucetera. Más tarde, el combinado quedó eliminado en la fase Regional Cuyo frente a la Liga de Alvear de Mendoza.

El DT exDesamparados expuso que sus entrenamientos serán en el Polideportivo de Albardón y cuantan con gran apoyo de Andrés Alderete y comisión directiva. "Tenemos prácticamente la base del año pasado y algunos chicos nuevos que se suman. A esto, es importante sumar el respaldo de los dirigentes de la Liga, que es clave", comentó Molina.

El entrenador aseguró que el entusiasmo volvió a instalarse entre los futbolistas. "Todos quieren venir porque el año pasado logramos algo importante. La ilusión es volver a competir y tratar de clasificar otra vez", afirmó.

Molina también destacó el crecimiento futbolístico del departamento. "Queremos demostrar que Albardón tiene buenos futbolistas y una liga cada vez más fuerte. Los clubes están trabajando muy bien y eso se refleja en los jugadores", sostuvo.

Mientras tanto, desde la Liga Iglesiana informaron a DIARIO HUARPE que los entrenamientos comenzarán bajo la conducción del preparador físico Mario Zárate. Paralelamente, los dirigentes avanzan en la definición del cuerpo técnico que encabezará al seleccionado en esta nueva edición de la Copa País.

PROGRAMACIÓN REGIÓN CUYO

PRIMERA RONDA - ZONA SAN JUAN

Fecha 1 (12 de Agosto de 2026)

RODEO vs. SAN JUAN

Libre: ALBARDÓN.

Fecha 2 (19 de Agosto de 2026)

ALBARDÓN vs. RODEO

Libre: SAN JUAN.

Fecha 3 (26 de Agosto de 2026)

SAN JUAN vs. ALBARDÓN

Libre: RODEO.

Fecha 4 (2 de Septiembre de 2026)

SAN JUAN vs. RODEO

Libre: ALBARDÓN.

Fecha 5 (9 de Septiembre de 2026)

RODEO vs. ALBARDÓN

Libre: SAN JUAN.

Fecha 6 (16 de Septiembre de 2026)