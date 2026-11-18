Los cambios implementados en la Red Tulum comenzaron a generar reclamos de pasajeros que aseguran haber perdido paradas cercanas a sus viviendas, conexiones y alternativas para trasladarse. Entre las líneas señaladas aparecen la 20, 4, 402, 403, 404 y 406. Mientras el Gobierno defiende los ajustes por la reducción de los tiempos de viaje, las autoridades habilitaron un período de prueba y la posibilidad de recuperar los recorridos anteriores si se comprueba que las modificaciones perjudican a los usuarios.

Las modificaciones comenzaron a aplicarse el sábado 14 de noviembre y forman parte de una serie de aproximadamente 20 ajustes puntuales sobre las 120 líneas del sistema. Según explicó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, no se trata de una reorganización integral, sino de cambios en tramos específicos para evitar desvíos y conseguir trayectos más directos.

La línea 20, uno de los primeros focos de conflicto en Rawson

Uno de los reclamos más visibles se produjo por la modificación de la línea 20, que comenzó a regir el 2 de noviembre. Vecinos de Chacras de Cuyo, Las Pircas, Ejército de los Andes y Sierra Morada cuestionaron que el colectivo dejara de ingresar a los barrios ubicados al sur de la UVT y del supermercado Makro.

Antes del cambio, la línea 20 conectaba esos sectores con Villa Krause, el microcentro sanjuanino y la zona de la UVT. Con el nuevo esquema, el recorrido termina en el barrio Escobar y desde allí regresa hacia Villa Krause, por lo que los residentes perdieron una conexión directa que utilizaban habitualmente.

El impacto también alcanza a los estudiantes que viajan hacia la plaza de Trinidad, donde funcionan la Escuela Boero y el Polivalente de Arte. Según los vecinos, ahora deben recurrir a combinaciones con otros colectivos y caminar más para completar el trayecto.

Los usuarios también cuestionaron una presunta reducción de unidades, que habría extendido los tiempos de espera. La preocupación se suma a la situación de la línea 205, que representa otra alternativa para la zona, pero que, según los testimonios, suele circular con una importante cantidad de pasajeros y en ocasiones no puede detenerse.

Los reclamos por la línea 20 se sumaron a los de otros sectores de Rawson, donde las modificaciones también generaron cuestionamientos por el alejamiento de las paradas.

Qué pasó con las líneas 4, 402, 403, 404 y 406

Una segunda tanda de modificaciones comenzó a implementarse el 14 de noviembre. En esta oportunidad, los cambios alcanzaron a las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460. Entre las que también aparecen en los reclamos se encuentran las cinco primeras.

En estos servicios, los ajustes se concentraron en tramos específicos de los recorridos. Antes, las unidades ingresaban por determinadas calles y realizaban desvíos dentro de algunos sectores barriales. Con el nuevo esquema, se modificaron esas conexiones y se reorganizaron los pasos por distintas arterias para acortar los trayectos.

Los nuevos tramos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Línea 4: incorpora un circuito por avenida Rawson, Las Heras, 25 de Mayo, España y avenida Libertador. En otro sector, suma el paso por Ruta Nacional 40, Centenario, Tucumán, Monseñor Distéfano, Mendoza y Oro.

Línea 402: modifica su paso por Nueva Argentina, Cipolletti, 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí, para regresar por Nueva Argentina y continuar por Díaz.

Línea 403: reorganiza su circuito desde la Terminal de Ómnibus, con pasos por Avellaneda, General Paz, Estados Unidos, Santa Fe, avenida Rioja, Libertador, Salta, Neuquén, Patagonia, Maradona, Vitaz, Centenario, Cipolletti y otros sectores antes de regresar a la Terminal.

Línea 404: también parte de la Terminal y modifica su circulación por General Acha, Juan Jufré, Mendoza, Rodríguez, Salta, Hipólito Yrigoyen, Maradona, Colón, Cipolletti, Centenario, Patagonia, Neuquén y Cortínez, entre otras calles.

Línea 406: incorpora un tramo por avenida Benavídez, Tucumán, Juan Jufré, nuevamente Tucumán, avenida Libertador, avenida Rawson, Santa Fe, avenida Rioja, General Acha y Cereceto.

Los cambios fueron presentados como modificaciones parciales y no como recorridos completamente nuevos. La intención oficial fue eliminar desvíos que, de acuerdo con los relevamientos, agregaban tiempo a los viajes.

Por qué cambiaron los recorridos

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte explicaron que las modificaciones responden a un análisis técnico realizado por la Dirección de Coordinación de RedTulum junto con las empresas prestadoras.

El criterio principal fue reducir los tiempos de viaje y conseguir que los colectivos circulen de manera más directa. Según explicó el secretario Marcelo Molina, algunos servicios ingresaban entre 100 y 200 metros en determinados barrios para luego regresar a las arterias principales. Esos desvíos, sostuvo, generaban demoras que afectaban al conjunto de los pasajeros.

"Lo que se está buscando es un pedido que ya venía muy fuerte de parte de muchísimos usuarios, de que los servicios sean lo más directos posible", señaló el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

También se tuvieron en cuenta el crecimiento de nuevos barrios, la apertura de establecimientos educativos y centros de salud, los movimientos de pasajeros y las conexiones con hospitales, municipios, instituciones y zonas comerciales.

Para definir los cambios, las autoridades analizaron estadísticas de utilización del servicio y reclamos presentados por los usuarios. Molina reconoció, sin embargo, que las modificaciones pueden beneficiar a determinados sectores y perjudicar a otros, especialmente a quienes tenían una parada cerca de sus viviendas.

El funcionario resumió el criterio de la reorganización al señalar que se busca "beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, afectando a la menor cantidad de gente posible".

Cómo reclamar para que vuelva el recorrido anterior

Uno de los puntos centrales de la explicación oficial es que los cambios no son definitivos. Los nuevos trazados se encuentran bajo un período de prueba de 60 días, durante el cual se analizará su funcionamiento y el impacto sobre los pasajeros. Las autoridades también mencionaron evaluaciones que pueden extenderse hasta los 90 días, según el caso.

Durante ese tiempo se revisarán las frecuencias, las validaciones de la tarjeta SUBE y los reclamos que ingresen. Con esa información, el Gobierno podrá decidir si mantiene las modificaciones, introduce correcciones o restablece los recorridos anteriores.

Molina confirmó que existe la posibilidad de retrotraer los cambios si se comprueba que no dieron los resultados esperados. «Si no funciona como se supuestamente se planteó en el momento, van a retrotraer. Por eso son períodos de prueba», sostuvo.

Para solicitar una revisión, los pasajeros cuentan con distintas vías habilitadas:

WhatsApp: 264 459 2210.

Teléfono gratuito: 0800 333 8858, de lunes a viernes, de 6:30 a 22.

Correo electrónico: ayuda@redtulum.gob.ar.

Formulario web: a través de la sección de contacto del sitio oficial de RedTulum.

Presencial: oficinas de la Dirección de Coordinación de RedTulum, cuarto piso del Centro Cívico, núcleo 3, avenida Libertador San Martín 750 Oeste.

Los usuarios también pueden presentar notas individuales o reclamos colectivos respaldados por las uniones vecinales.

Para que el planteo tenga mayor peso, es importante identificar la línea afectada, el barrio y las calles por las que circulaba anteriormente. También conviene precisar dónde estaba la parada que se perdió, cuántos metros adicionales deben caminar los pasajeros y qué consecuencias tiene el cambio para quienes viajan a trabajar, estudiar o realizar tratamientos médicos.

Las autoridades explicaron que utilizan los registros de la SUBE para analizar la utilización de los recorridos y comprobar cómo impactan las modificaciones en los usuarios habituales de cada zona. Por eso, aportar información concreta sobre los viajes y las dificultades generadas puede ayudar a que los equipos técnicos evalúen cada situación.

Mientras tanto, los recorridos actualizados y las paradas vigentes pueden consultarse en Google Maps y en el planificador web oficial de RedTulum, luego de que dejara de funcionar la antigua aplicación móvil.

De esta manera, los reclamos de los pasajeros serán parte de la evaluación que determinará si las líneas mantienen sus nuevos trazados o si deben recuperar los recorridos que tenían antes de los cambios.