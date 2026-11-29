Noviembre todavía no terminó, pero las lluvias ya dejaron un registro poco habitual en San Juan. Hasta este domingo 29 se acumularon 23,9 milímetros en la estación meteorológica del aeropuerto, más del triple de los 7,2 mm que normalmente se registran durante todo el mes. El dato fue difundido por la climatóloga Agustina Albeiro y muestra la magnitud de las tormentas que atravesaron la provincia durante las últimas semanas.

La diferencia también es marcada frente a 2025, cuando en todo noviembre se registraron 13 mm. Con un día todavía por delante, el acumulado de 2026 lo supera en 10,9 mm, equivalente a un aumento cercano al 84%. En lo que va del mes se contabilizaron cinco jornadas con precipitaciones.

Cuánto llovió y por qué el dato llama la atención

Los 7,2 mm que se utilizan como referencia no representan una previsión para 2026, sino el promedio histórico de noviembre calculado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la estación San Juan Aero, sobre el período 1991-2020.

En otras palabras, los 23,9 mm registrados hasta ahora equivalen a 3,3 veces esa media. El incremento resulta significativo en una provincia caracterizada por sus escasas precipitaciones y donde las tormentas pueden producir importantes acumulaciones de agua en períodos breves.

El SMN ubica la precipitación media anual de esa estación cerca de 90,5 mm. Por eso, solamente lo acumulado durante noviembre de este año equivale a más de una cuarta parte de ese promedio anual. La comparación permite dimensionar un mes inusual, pero no significa que se haya alcanzado un récord histórico.

Las tormentas dejaron viviendas afectadas

Las lluvias también tuvieron consecuencias concretas. El temporal de la noche del jueves 26 de noviembre provocó anegamientos y filtraciones en distintos puntos de Rivadavia, Chimbas, Albardón, Ullum y Pocito.

En Marquesado fueron asistidas unas 50 familias después de que el agua ingresara a sus casas. En Chimbas se registraron al menos 10 viviendas afectadas, mientras que en otras localidades hubo calles con acumulación de agua y problemas vinculados con el escurrimiento.

Los operativos obligaron a trabajar a municipios, organismos de emergencia y personal de asistencia social. Sin embargo, una lluvia intensa en un barrio no implica que haya caído la misma cantidad en el resto del territorio.

Según los registros citados por Albeiro, productores reportaron entre 2 y 8 mm durante una de las tormentas recientes, con diferencias de acuerdo con la zona.

Por qué los registros no son iguales en toda la provincia

La cifra de 23,9 mm corresponde a la medición de San Juan Aero, no a un promedio calculado con estaciones de los 19 departamentos. La distribución de las tormentas es irregular y las condiciones pueden variar considerablemente entre el Gran San Juan, los valles y las zonas cordilleranas.

Tampoco debe confundirse el acumulado observado con un pronóstico. El SMN había anticipado para noviembre, diciembre y enero una mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo habitual en San Juan.

Esa perspectiva se refiere al trimestre completo y puede convivir con un noviembre especialmente lluvioso en una estación. Por eso, los registros de este mes no permiten anticipar por sí solos cómo se comportarán las precipitaciones durante todo el verano.

Qué puede pasar con el agua en las próximas semanas

El cierre de noviembre mantiene la atención sobre nuevas tormentas y la posibilidad de bajadas de creciente. Las autoridades también siguen el escurrimiento del agua proveniente del deshielo cordillerano, aunque no es posible atribuir cada lluvia directamente al fenómeno de El Niño sin un análisis meteorológico específico.

Para los próximos episodios, Protección Civil recomienda mantener limpios los desagües, revisar techos y evitar cauces o zonas donde el agua pueda circular con fuerza.

Mientras tanto, los registros de noviembre permiten confirmar una diferencia significativa respecto de la lluvia habitual, aunque el balance definitivo llegará cuando termine el mes.