Las Manos de Filippi volverá a presentarse en San Juan el próximo 16 de octubre, en el marco de su gira “Gira Otra Vez! 2026”, para presentar su último trabajo, “Que fluya la vibra”. El show será en Mamadera Bar, con bandas locales invitadas.

El grupo, uno de los proyectos vinculados al rock alternativo nacional, llegará nuevamente a la provincia para reencontrarse con el público sanjuanino y recorrer su más reciente producción durante una fecha que tendrá también presencia de artistas de la escena local.

La jornada contará con la participación de Después de Viejos y Temblores, que estarán a cargo de las presentaciones previas al show principal.

El recital se realizará en Mamadera Bar, ubicado sobre la lateral de Circunvalación, casi Paula. La propuesta forma parte del recorrido nacional de Las Manos de Filippi durante 2026, con el que el grupo continúa presentando su nuevo material.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketuno y el precio de la primera preventa comienza a los $30.000.