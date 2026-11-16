Detrás de cada prenda tejida hay horas de trabajo, aprendizaje y una intención compartida: que ningún niño se quede sin abrigo. Esa es la premisa que moviliza a Marta Cuadra, una vecina de San Martín que impulsó el taller solidario Las manos de Paula, entre hilos y libros, una iniciativa que reúne a mujeres del departamento para confeccionar ropa destinada a chicos en situación de vulnerabilidad.

La propuesta nació de una experiencia que Marta ya llevaba adelante por su cuenta. Durante años tejió prendas que entregaba a Casa Cuna, con la intención de colaborar con los niños que permanecen en ese espacio. Sin embargo, ante la preocupación por las consecuencias que podría traer el fenómeno de El Niño en la provincia, decidió ampliar ese trabajo y convocar a otras mujeres para organizarse y producir más.

La respuesta llegó a través de las redes sociales. Actualmente, el grupo se reúne los martes y viernes, de 15 a 19, en un espacio acondicionado para trabajar, compartir una merienda y aprender nuevas técnicas. Todas participan de manera voluntaria y lo producido tiene un destino solidario: no se vende ni genera ganancias para el taller.

Las prendas se elaboran con distintas técnicas, desde el tejido tradicional con dos agujas hasta el crochet y la aguja circular. No todas las participantes llegaron con los mismos conocimientos. Algunas ya sabían tejer, mientras que otras están aprendiendo a dar forma a sus primeras prendas. En ese proceso, el taller también se convirtió en un lugar de encuentro, donde las conversaciones, las risas y el aprendizaje forman parte de cada jornada.

"Este momento es nuestro momento, donde nos distendemos, nos reímos, charlamos y merendamos. De alguna u otra manera, cuando volvemos a casa nos vamos totalmente diferentes", contó Marta.

Abrigo para los chicos y una oportunidad para las mujeres

El proyecto tiene un doble propósito. Por un lado, busca llegar a niños que necesitan ropa y abrigo, especialmente aquellos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Entre sus destinatarios se encuentra Casa Cuna, donde las prendas llegan para acompañar y abrigar a los pequeños que reciben cuidado y protección.

Para Marta, saber que una prenda confeccionada por ellas puede llegar a un niño representa una satisfacción que no tiene relación con el dinero. "Qué lindo es poder salir a caminar y encontrarte un nene con un abrigo que has tejido vos desde el taller y sentir ese orgullo de decir: “Mirá, eso lo hice yo”", expresó.

Pero la iniciativa también busca que las mujeres puedan desarrollar una herramienta de autonomía económica. La propuesta es que, de cada cinco prendas elaboradas, cuatro queden en el taller para ser donadas y una sea para la participante que la confeccionó, quien podrá venderla y obtener un ingreso propio. De esa manera, también podrán comprar sus materiales y sostener la continuidad de su actividad.

El nombre del proyecto recupera, además, una referencia a la historia y la identidad sanjuanina. La iniciativa reivindica la figura de Paula Albarracín, madre de Domingo Faustino Sarmiento, y su vínculo con el tejido como una actividad que permitía generar recursos para construir su hogar. La intención es unir esa tradición con la solidaridad, la cultura y el turismo.

En qué invertirían los $10.000.000

Si resulta elegido en Sanjuanino Solidario, el proyecto destinará el premio de $10.000.000 a la compra de insumos y maquinaria. Actualmente, el grupo trabaja con herramientas que Marta tenía en su casa y una máquina de coser de uso doméstico. Incorporar equipamiento permitiría mejorar las condiciones de trabajo, acelerar la confección y aumentar la cantidad de prendas.

El objetivo es ampliar la producción y llegar a más chicos de San Juan, incluso en departamentos que puedan verse afectados por las consecuencias del fenómeno de El Niño. También permitiría fortalecer el espacio y sumar a más mujeres a esta red de trabajo comunitario.

"La idea es que, mientras más crezca el taller, a más lugares podamos llegar", resumió Marta. Y aclaró que, más allá del resultado del concurso, la iniciativa continuará buscando apoyo y materiales para sostener su tarea.

Cómo votar a Las manos de Paula, entre hilos y libros

Si querés ayudar a Las manos de Paula, entre hilos y libros, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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