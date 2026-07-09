Miami no solo es conocida por sus playas, su vida nocturna y sus edificios frente al mar. La ciudad también alberga algunas de las propiedades más exclusivas del mundo, donde viven reconocidas figuras del espectáculo, el deporte y los negocios.

El enviado especial de GRUPO HUARPE, Mauricio Laciar, realizó un recorrido en barco por la bahía de Miami para conocer las lujosas mansiones ubicadas en las islas artificiales de la zona, uno de los sectores residenciales más exclusivos de Estados Unidos.

El paseo turístico, que tiene un costo aproximado de entre 25 y 35 dólares por persona, permite navegar por sectores cercanos al puerto de Miami y observar desde el agua las viviendas de distintas celebridades internacionales.

Durante el recorrido aparecen las propiedades de figuras como la cantante colombiana Shakira, el exbasquetbolista Shaquille O’Neal, el actor Jackie Chan, la artista Gloria Estefan y el cantante Ricky Martin.

Las viviendas que forman parte del circuito se destacan por sus amplias dimensiones, ubicaciones privilegiadas frente al agua y diseños exclusivos. Según los datos del recorrido, los valores de estas residencias van desde los 70 hasta los 175 millones de dólares.

Una de las propiedades que más llama la atención es la del creador del Viagra, considerada la más costosa del trayecto, con una valuación estimada en 175 millones de dólares.

Además de las mansiones, el paseo ofrece una vista diferente de Miami, con sus canales, embarcaciones de lujo y las islas donde distintas personalidades eligieron construir sus hogares alejados del movimiento urbano.

El recorrido se convirtió en una de las propuestas turísticas más elegidas para conocer el lado más exclusivo de la ciudad y descubrir cómo viven algunas de las celebridades más famosas del mundo.