La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves 29 de octubre la creación de un cementerio y un servicio público de cremación para mascotas. La iniciativa, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados, busca ofrecer una alternativa accesible para que las familias puedan despedir a sus animales de compañía en condiciones sanitarias adecuadas.

Las nuevas instalaciones funcionarán dentro del Cementerio de la Chacarita, aunque todavía resta definir su ubicación exacta y la fecha de puesta en funcionamiento. La medida forma parte de un paquete de tres leyes vinculadas al bienestar animal, que fueron sancionadas con 56 votos afirmativos y sin abstenciones.

Los proyectos fueron impulsados por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, integrantes del bloque Confianza y Desarrollo. La propuesta responde a la necesidad de contar con espacios públicos destinados a la disposición final de los restos de perros, gatos y otros animales de compañía.

Uno de los principales objetivos es evitar los entierros informales en plazas, parques y otros espacios públicos, una práctica que puede generar riesgos ambientales y sanitarios por la contaminación del suelo y las napas de agua.

El nuevo cementerio contará con supervisión veterinaria para evaluar las causas de muerte de los animales y garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias. Además, se habilitará un espacio común de memoria y homenaje para que las familias puedan recordar y despedir a sus mascotas.

Por otra parte, el servicio de cremación ofrecerá modalidades individuales y conjuntas. Los propietarios podrán solicitar turnos y tendrán la posibilidad de retirar las cenizas de sus animales.

Las tarifas estarán reguladas bajo criterios de accesibilidad, aunque todavía no se informaron los montos que deberán pagar los usuarios. Sin embargo, la legislación establece que determinadas personas podrán acceder al servicio de manera gratuita.

El beneficio alcanzará a los propietarios que acrediten una situación de vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad de Buenos Aires. También se contemplará la cremación sin costo de animales encontrados muertos en la vía pública que no tengan identificación ni responsables conocidos.

La normativa establece, además, que cualquier indicio de maltrato animal o muerte en circunstancias sospechosas deberá ser comunicado inmediatamente a las autoridades correspondientes.

Durante el tratamiento legislativo, Ferrario destacó la importancia de garantizar una despedida digna para los animales de compañía. "Para muchas personas, sus animales son parte de la familia", expresó el diputado, quien remarcó que el acceso a estos servicios no debería depender de la situación económica de cada hogar.

En la misma sesión también se aprobó la denominada Ley Compasión, que incorporará contenidos obligatorios sobre protección y cuidado animal en los establecimientos educativos públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta incluirá temáticas como el respeto por los animales, la prevención del maltrato, la tenencia responsable, la convivencia en espacios públicos y el acceso a servicios veterinarios.

Con la sanción de estas tres leyes, la Ciudad avanzó en la ampliación de sus políticas de bienestar animal. No obstante, su implementación dependerá de las medidas administrativas y operativas que adopte el Gobierno porteño.