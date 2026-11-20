La televisión argentina atraviesa momentos de mucha incertidumbre por el futuro de LAM, el exitoso ciclo de América TV que cerrará una etapa histórica en el prime time. Ángel de Brito y Beto Casella protagonizaron un cruce televisivo donde salió a la luz una interna desconocida entre las panelistas del programa de espectáculos.

El conductor analiza minuciosamente su porvenir profesional frente a las distintas propuestas que tiene sobre la mesa para el próximo año. La productora Mandarina se mudará a la pantalla de El Nueve y Ángel de Brito debe decidir si continúa trabajando con esa empresa tras una década juntos o si acepta la oferta para quedarse en América.

Durante la emisión del jueves se abordó este profundo cambio de escenario y dialogaron con Pilar Smith y Denisse Dumas sobre el futuro laboral del equipo. Ambas panelistas ya habrían acordado su continuidad en el canal ubicado en el barrio de Palermo, lo que implicaría su desvinculación definitiva del ciclo de espectáculos.

La bomba de la noche explotó durante un móvil en vivo cuando Beto Casella buscó indagar sobre la decisión final del presentador y reveló un secreto del elenco. El referente de BTV le confirmó al aire que sus compañeras crearon un grupo de WhatsApp paralelo a sus espaldas para hablar sobre la situación del programa.

"Hay chat paralelo, que se llama las despedidas", le lanzó Beto Casella sin filtros frente a la mirada atenta de todo el estudio de televisión. Totalmente sorprendido por la revelación, el conductor respondió de inmediato con una pregunta directa: "¿Hay un chat paralelo?".

Lejos de poner paños fríos a la situación, el invitado brindó más precisiones sobre el origen de esta conversación secreta entre las panelistas. "Esto es de hace 10 días, tiene que ver con las versiones nuevas donde no se sabe quién queda", explicó detalladamente sobre el motivo de la creación del grupo.

A pesar del impacto inicial por la noticia, Ángel de Brito mantuvo la compostura frente a las cámaras y dejó clara su postura sobre la actitud de su equipo. "Un chat paralelo, es feo eso", sentenció el animador mientras sigue evaluando los pasos a seguir en su carrera televisiva.