PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Provinciales > Buscate
Las mejores fotos de la maratón contra el cáncer de mama en San Juan
Hace 0 horas
A pesar del frío y la llovizna, una multitud se sumó este sábado 24 de octubre a la maratón contra el cáncer de mama en Capital. La jornada reunió a sanjuaninos de distintas edades en una iniciativa que combinó deporte, solidaridad y concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. Mirá las mejores fotos de una mañana marcada por el compromiso y la participación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Leídas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD