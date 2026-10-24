Las mejores fotos de la maratón contra el cáncer de mama en San Juan

A pesar del frío y la llovizna, una multitud se sumó este sábado 24 de octubre a la maratón contra el cáncer de mama en Capital. La jornada reunió a sanjuaninos de distintas edades en una iniciativa que combinó deporte, solidaridad y concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. Mirá las mejores fotos de una mañana marcada por el compromiso y la participación.