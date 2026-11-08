La 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición comenzó en Jáchal con una noche cargada de cultura, música y expresiones tradicionalistas. La Plaza Departamental General San Martín fue el escenario de una celebración que reunió a vecinos y familias para compartir una de las fiestas más emblemáticas del departamento.

Las postales de una noche especial

El ingreso del Patrono San José, las danzas folclóricas, el desfile de agrupaciones gauchas y la presentación de carros antiguos marcaron el comienzo de la celebración. Las candidatas a Paisana también formaron parte de una jornada que puso en primer plano las raíces y costumbres jachalleras.

La música completó la primera noche con una grilla de artistas que acompañó el encuentro popular. A través de las imágenes, repasamos los momentos más destacados del inicio de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición.

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