Las mejores fotos del aliento sanjuanino en el debut mundialista

La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en San Juan. Mientras la Scaloneta se preparaba para su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City, los sanjuaninos eligieron bares, cafés y locales gastronómicos para seguir cada minuto del encuentro y compartir la ilusión de una nueva Copa del Mundo.

Desde horas antes del inicio del partido, distintos puntos de la provincia comenzaron a poblarse de camisetas celestes y blancas, banderas argentinas y grupos de amigos que se reunieron para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. La expectativa era enorme y el clima mundialista se apoderó rápidamente de los espacios gastronómicos que transmitieron el encuentro.

Familias completas, grupos de jóvenes y fanáticos de todas las edades coparon las mesas para vivir juntos el debut del vigente campeón del mundo. En muchos casos, las reservas se agotaron con anticipación y los locales trabajaron a pleno durante toda la jornada.

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