Las mejores fotos que dejó la final del Mundial entre Argentina y España

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó mucho más que un resultado deportivo. El partido decisivo, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, estuvo marcado por emociones intensas, gestos inolvidables y escenas que quedarán guardadas en la historia del fútbol.

Aunque la Selección argentina no pudo quedarse con la Copa tras caer 1-0 ante España en el tiempo suplementario, el encuentro regaló imágenes que reflejaron la pasión, el esfuerzo y la grandeza de dos equipos que llegaron hasta el último partido del torneo.

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