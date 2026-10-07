PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Deportes > Adiós capitán
Las mejores frases de Messi en su despedida: “No quiero dejar la cancha”
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Lionel Messi protagonizó una despedida cargada de emoción en el estadio Monumental. Después de más de 20 años con la Selección Argentina, el capitán tomó la palabra frente a los hinchas y repasó su historia con la Albiceleste, los momentos difíciles, los títulos conseguidos y el vínculo que construyó con el público.
Entre lágrimas, agradecimientos y recuerdos, Messi dejó varias frases que marcaron la noche. Habló del orgullo de haber defendido la camiseta argentina, del dolor que significará no volver a formar parte del plantel y de la importancia de mantener unido al grupo en el futuro.
Las mejores frases de Messi en su despedida
- “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años”.
- “Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo”.
- “El no venir más va a ser un dolor muy grande”.
- “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”.
- “Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento”.
- “Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeón del mundo”.
- “Era salir a competir y saber que tenía a un guerrero al lado”.
- “Siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mi inicio hasta el final”.
- “Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos”.
- “Hoy seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera”.
- “Voy a extrañar defender los colores de la Selección”.
- “Cuando nosotros nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera”.
- “Nosotros éramos un grupo extraordinario. Por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.
- “No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha”.
- “Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Leídas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD