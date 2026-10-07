Lionel Messi protagonizó una despedida cargada de emoción en el estadio Monumental. Después de más de 20 años con la Selección Argentina, el capitán tomó la palabra frente a los hinchas y repasó su historia con la Albiceleste, los momentos difíciles, los títulos conseguidos y el vínculo que construyó con el público.

Entre lágrimas, agradecimientos y recuerdos, Messi dejó varias frases que marcaron la noche. Habló del orgullo de haber defendido la camiseta argentina, del dolor que significará no volver a formar parte del plantel y de la importancia de mantener unido al grupo en el futuro.

Las mejores frases de Messi en su despedida