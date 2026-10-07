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Deportes > Adiós capitán

Las mejores frases de Messi en su despedida: “No quiero dejar la cancha”

Messi repasó más de 20 años con la Selección Argentina, agradeció a sus compañeros y a los hinchas y dejó emotivas frases en su despedida.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Lionel Messi se despidió en el Monumental. 

Lionel Messi protagonizó una despedida cargada de emoción en el estadio Monumental. Después de más de 20 años con la Selección Argentina, el capitán tomó la palabra frente a los hinchas y repasó su historia con la Albiceleste, los momentos difíciles, los títulos conseguidos y el vínculo que construyó con el público.

Entre lágrimas, agradecimientos y recuerdos, Messi dejó varias frases que marcaron la noche. Habló del orgullo de haber defendido la camiseta argentina, del dolor que significará no volver a formar parte del plantel y de la importancia de mantener unido al grupo en el futuro.

Las mejores frases de Messi en su despedida

  • “Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años”.
  • “Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo”.
  • “El no venir más va a ser un dolor muy grande”.
  • “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”.
  • “Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento”.
  • “Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeón del mundo”.
  • “Era salir a competir y saber que tenía a un guerrero al lado”.
  • “Siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mi inicio hasta el final”.
  • “Siempre somos locales en todos lados y eso nosotros lo sentimos”.
  • “Hoy seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera”.
  • “Voy a extrañar defender los colores de la Selección”.
  • “Cuando nosotros nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera”.
  • “Nosotros éramos un grupo extraordinario. Por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.
  • “No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha”.
  • “Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.
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