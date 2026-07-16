La Selección Argentina protagonizó otra actuación memorable en Estados Unidos para superar 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con asistencias de Lionel Messi, tras quedar en desventaja por el gol de Anthony Gordon.

El campeón del mundo hizo valer su condición y, con determinación, empuje y coraje, dio vuelta el marcador para obtener el segundo pasaje a la final del próximo domingo 19 de julio ante España en el MetLife de Nueva Jersey.

Luego de la épica victoria que consiguió la selección liderada por Lionel Scaloni, la gente en la Ciudad de Buenos Aires salió a festejar. Si bien se coparon varios puntos, el núcleo del encuentro fue en el Obelisco, como tradición.

Los hinchas se juntaron con banderas, bombos y hasta se vieron fuegos artificiales en el cielo. Los hinchas cantaron por la Selección y pidieron por una nueva consagración en la Copa del Mundo.



