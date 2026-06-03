En una jornada fría pero al calor de la militancia y de la sororidad, se cumplen 11 años del reclamo histórico en contra de la violencia de género por la sociedad patriarcal. Para reclamar por los derechos de la mujer y decir basta a los femicidios, miles de mujeres sanjuaninas se movilizaron con el reclamo que no pierde vigencia "Ni Una Menos".

A lo largo de esta manifestación pacífica y contundente, quedaron numerosas escenas grabadas por las cámaras de DIARIO HUARPE que estuvo siendo testigo de una significativa convocatoria por las calles del microcentro.

Desde la Legislatura Provincial, hasta Plaza 25 de Mayo, la columna enorme de mujeres avanzó, no solo con los nombres de las mujeres asesinadas y violadas de un registro histórico alarmante. Ahora se le sumaron los recientes casos de Agostina Vega, Dulce y Noelia, más el aumento de crímenes de odio contra personas LGBT.

En esa marcha, se motorizaron con más contundencia varios reclamos, entre ellas la falta de políticas públicas y perspectiva de género en los poderes del Estado. En contra de la negligencia de la Justicia, los discursos políticos de odio y proyectos de ley para proteger a pedófilos fueron, entre varios otros cuestionamientos, los ejes fundamentales de esta manifestación.

Aquí están las postales de los momentos más significativos de la jornada.

FOTOS: Martín Britos.