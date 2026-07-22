Las mejores recetas que podés hacer si te sobró mucho arroz

El recipiente con arroz blanco que queda de la jornada anterior suele ser una constante en las heladeras familiares. Lejos de ser un desecho, este ingrediente permite generar comidas nuevas con pocos elementos adicionales. Esta práctica ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y representa un ahorro económico significativo para el hogar a través de opciones fáciles y deliciosas que parecen hechas desde cero.

Una de las alternativas es la pizza de arroz, que no requiere amasado. Se prepara mezclando dos tazas de arroz cocido con un huevo, dos cucharadas colmadas de queso rallado y una cucharada de maicena. La base debe colocarse en una pizzera antiadherente y cocinarse por 20 minutos hasta que tome firmeza. Una vez lista, se completa con salsa de tomate, mozzarella e ingredientes a elección antes del golpe de horno final.

Para quienes buscan algo práctico, existen los muffins salados que admiten el uso de cualquier sobra disponible. En este caso se utiliza una taza de arroz, un huevo, dos cucharadas de queso blanco o ricota, una taza de choclo y 100 gramos de jamón en cubos. Tras repartir la mezcla en moldes, se hornea durante 25 minutos para obtener una textura dorada por fuera y húmeda en su interior.

Las croquetas también son una opción tradicional que puede elevarse con un centro de mozzarella. La base lleva una taza y media de arroz cocido, ajo, perejil, huevo, dos cucharadas de leche, sal y pimienta. Luego de formar bolitas con un cubo de queso dentro, se pasan por pan rallado y se cocinan al horno, en freidora de aire o fritas.

Finalmente, los bastones de arroz funcionan como un snack de estilo gourmet. Se baten dos tazas de arroz con un huevo y 100 gramos de mozzarella rallada. Se incorporan orégano, sal, pimienta, ajo en polvo, dos cucharadas de maicena y dos de pan rallado.

La mezcla se extiende en una fuente con dos centímetros de espesor y debe reposar 30 minutos en frío antes de cortarse. La cocción final en horno fuerte o freidora de aire demora entre 15 a 20 minutos. Estos platos se pueden acompañar con salsa de tomate, mayonesa saborizada o una salsa de yogur.