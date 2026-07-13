Las voces más destacadas de la música sanjuanina dejaron por un rato los escenarios para aceptar un desafío diferente. En la edición especial de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE, Melisa Quiroga, Juanse Arano, Matheo Pintor y Eduardo Desimone demostraron que el talento no solo se mide con un micrófono en la mano, sino también frente a preguntas de cultura general. Entre anécdotas, recuerdos de la secundaria y una interpretación de la canción oficial del ciclo, los artistas regalaron un programa cargado de humor, compañerismo y un cierre para el infarto.

Antes de que comenzara la competencia, los cuatro invitados compartieron historias de su paso por la escuela, recordaron travesuras, profesores y amistades que todavía conservan. Como broche de ese momento, se animaron a cantar juntos el tema de UPD, generando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El equipo azul abrió el juego con una correcta respuesta en Ciencia. Luego fue el turno del equipo naranja, que también comenzó con el pie derecho al acertar una pregunta de Historia. La paridad se mantuvo durante todo el primer bloque: el azul falló en Lengua, mientras que Melisa y Juanse acertaron Matemática. Más tarde, el conjunto azul recuperó terreno con una respuesta correcta en Geografía y el naranja no pudo sumar en Deportes, dejando el marcador igualado 2 a 2.

Cuatro artistas, una misma pasión

El equipo naranja estuvo integrado por Melisa Quiroga y Juanse Arano, amigos desde hace años, profesores de música y compañeros de una pasión que también comparten con sus familias. Del otro lado aparecieron Matheo Pintor y Eduardo Desimone, conocidos por su paso por La Voz Argentina. Ellos mismos bautizaron a su dupla como "Blue Lebel", recordando aquellas madrugadas en las que compartían ensayos, música y sueños dentro del certamen televisivo.

En el segundo bloque el ritmo del juego no bajó. El equipo azul no logró responder correctamente Matemática, mientras que el naranja aprovechó la oportunidad para sumar en Ciencia. Poco después, Matheo y Eduardo acertaron Deportes, pero Melisa y Juanse no pudieron hacerlo en Geografía.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el equipo azul decidió utilizar el comodín para volver a intentar responder Matemática. Sin embargo, la segunda oportunidad tampoco alcanzó para sumar. Del otro lado, el equipo naranja acertó Lengua y consiguió sacar una mínima ventaja de 4 a 3.

Las mejores voces de San Juan ofrecieron un programa cargado de emoción y entretenimiento. FOTO HUARPE.

La definición quedó completamente abierta cuando el equipo azul respondió correctamente Historia y el naranja no logró sumar en Arte. Con el marcador nuevamente empatado, todo quedó en manos de la tradicional pregunta de aproximación.

La consigna fue tan curiosa como desafiante: ¿a cuántos kilómetros por hora rota la Tierra en la latitud correspondiente a San Juan? Ambos equipos escribieron su respuesta en la pizarra. El equipo naranja apostó por 2.000 km/h, mientras que la respuesta correcta era 1.423 km/h. Esa aproximación terminó inclinando la balanza y le dio la victoria a Melisa Quiroga y Juanse Arano, luego de un programa que tuvo música, recuerdos, risas y una competencia que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.