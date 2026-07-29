El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) ratificó la autorización para que el proyecto Vicuña avance con las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico y confirmó que tendrá prioridad sobre el 90% de la capacidad incremental de la línea de 500 kV durante la vida útil estimada del emprendimiento. Pese a tratarse de una definición esperada por el sector, hasta este miércoles por la mañana las empresas que habían objetado la medida evitaron pronunciarse públicamente.

DIARIO HUARPE consultó a distintas operadoras que participaron de la audiencia pública realizada el pasado 3 de junio. La respuesta fue prácticamente la misma en todos los casos: las compañías aseguraron que continúan analizando la resolución y que, por el momento, no realizarán declaraciones. Algunas fuentes señalaron que evaluarán una posición oficial una vez estudiado en detalle el contenido del fallo.

La resolución deja firme la autorización para ejecutar un paquete de obras eléctricas que permitirá abastecer la demanda del complejo Josemaría-Filo del Sol. Entre ellas figuran una nueva línea de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, una estación transformadora en Chaparro, la ampliación de las estaciones Rodeo y Nueva San Juan, la reconversión de la actual línea Nueva San Juan-Rodeo a 500 kV y una nueva línea de 220 kV hasta Josemaría. Además, garantiza a Vicuña prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad incremental durante 25 años.

Los cuestionamientos

La decisión llega luego de la audiencia pública convocada por el Enrege el 3 de junio, donde distintas empresas mineras, el EPRE San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y otros organismos cuestionaron el alcance de la Resolución 79/2026.

Entre las principales objeciones, las operadoras advirtieron que la prioridad otorgada a Vicuña podía traducirse en una exclusividad de hecho sobre una infraestructura estratégica ya existente. Los Azules sostuvo que la resolución carecía de suficiente respaldo técnico y legal; Gualcamayo reclamó que se respetara su derecho reconocido a acceder hasta 30 MW; Barrick recordó que realizó importantes aportes económicos para construir esa infraestructura eléctrica; mientras que Hualilán consideró desproporcionada la reserva del 90% de la capacidad durante un plazo de 25 años.

Por su parte, el EPRE de San Juan manifestó durante la audiencia que cualquier autorización debía quedar supeditada a la firma de los acuerdos de mitigación previstos por la legislación provincial y pidió que la capacidad excedente permanezca disponible para futuros proyectos mineros.

A la espera de una definición

Con la resolución ya adoptada por el organismo nacional, el foco ahora está puesto en la reacción de las empresas que habían expresado su rechazo durante la audiencia pública. Sin embargo, al momento de publicación de esta nota, ninguna de las operadoras consultadas había fijado una posición oficial, mientras continúan evaluando el impacto que la decisión podría tener sobre el futuro acceso a una de las infraestructuras energéticas más importantes para el desarrollo de la minería en San Juan.