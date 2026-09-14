Las mujeres son mayoría en las tecnicaturas universitarias que se dictan en Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum, Sarmiento y Valle Fértil mediante un programa educativo financiado con fondos de desarrollo minero. Así lo informó el Ministerio de Minería de San Juan. En total, más de 400 alumnas integran la matrícula de una propuesta que reúne a más de 600 estudiantes de distintos puntos de la provincia, frente a 263 hombres inscriptos.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería junto con el Ministerio de Educación, mediante el Área de Educación Técnica y Formación Profesional. También participan la Fundación Banco San Juan, municipios de los departamentos involucrados y las universidades Católica de Cuyo (UCCuyo) y Nacional de San Juan (UNSJ).

Las carreras disponibles

Las carreras disponibles abarcan Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Marketing Digital y Seguridad Ambiental, dictadas por la UCCuyo. La UNSJ aporta tecnicaturas en Operaciones de Mina, Procesamiento de Minerales, Mantenimiento de Maquinarias Pesadas e Industria de la Alimentación.

Para muchos estudiantes, el principal valor de esta modalidad radica en la posibilidad de cursar una carrera universitaria sin abandonar su lugar de residencia. Ese es el caso de Herminia Tello, estudiante del segundo año de la Tecnicatura en Administración de Empresas que se dicta en Iglesia.

Una tendencia que también llega a las carreras técnicas

La elevada participación femenina atraviesa buena parte de la oferta académica. Según relató Tello, en su grupo las mujeres son mayoría, una situación que encuentra respaldo en los datos generales del programa.

"Creo que se está capacitando la mano de obra femenina y se le está dando un lugar a la mujer. Esto es muy valioso para la independencia económica, para la superación personal y para un montón de cosas. Todavía sigue siendo difícil el ingreso de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad", sostuvo.

Tello consideró que estas tecnicaturas también pueden abrir nuevas posibilidades de inserción laboral en actividades vinculadas con el desarrollo productivo local. "Todos los conocimientos que vamos adquiriendo están muy apuntados a la futura mano de obra local, vinculada a la minería. Creo que también es una oportunidad para esas mujeres", agregó.

La tendencia adquiere relevancia porque parte de la oferta académica está orientada a sectores donde históricamente predominó la presencia masculina, como los procesos industriales, las operaciones productivas y algunas especialidades asociadas a la minería.

Mantenimiento de Maquinarias Pesadas

Entre las nuevas propuestas incorporadas para 2026 figura la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinarias Pesadas, que reúne 126 estudiantes. De ese total, 23 son mujeres. Todo un dato considerando el perfil de esta tecnicatura.

La formación de capital humano es uno de los desafíos que enfrenta San Juan en momentos en que avanzan proyectos de cobre y continúan las operaciones de oro y plata que forman parte de la estructura minera provincial. Empresas, contratistas y proveedores demandan perfiles cada vez más especializados, mientras que los departamentos buscan generar oportunidades de capacitación para sus habitantes.