Las Murciélagas volvieron a hacer historia al consagrarse campeonas de la primera Copa América de fútbol para ciegas. El seleccionado femenino argentino derrotó 1-0 a Brasil en San Pablo y consiguió el título de manera invicta.

Argentina, actuales bicampeonas del mundo, volvieron a inscribir su nombre en la historia grande de la disciplina. La final tuvo nuevamente a Brasil como rival y terminó con otra victoria argentina por 1-0.

Un torneo perfecto

El único gol del encuentro decisivo fue marcado por Yohana Aguilar, quien permitió que Las Murciélagas sellaran la conquista del campeonato. Argentina ganó sus cuatro presentaciones, convirtió ocho goles y no recibió ninguno durante todo el certamen.

El seleccionado comenzó su camino con una victoria 3-0 frente a México. En la segunda jornada repitió el resultado ante Canadá y luego derrotó a Brasil por 1-0 en la tercera fecha.

Otra vez frente a Brasil

El cierre del torneo volvió a enfrentar a Argentina con Brasil, esta vez por la final de la competencia. Las Murciélagas repitieron el resultado de la tercera jornada y se impusieron 1-0 para quedarse por primera vez con la Copa América.

El campeonato significó una nueva conquista para un seleccionado que llegaba como bicampeón del mundo. El equipo argentino terminó además invicto y sin recibir goles en sus cuatro partidos.

El plantel campeón

El plantel argentino estuvo integrado por Micaela Segovia, Ludmila Bianchi, Guillermina Corrales, Agustina Medina Páez, Florencia Massenzana, Micaela Ortiz, Florencia Rodas, Yohana Aguilar, Elena Quinteros y Gracia Sosa.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Gonzalo Abbas Hachache, como entrenador; Santiago Jugo, como guía; Sofía Sosa, como preparadora física; Julieta Martín, como asistente, y Luz Morales, como psicóloga.