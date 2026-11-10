El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR), concretó una participación histórica en la 35.° edición de la feria ArteBa, con la adquisición de dos piezas clave que se sumarán a la colección patrimonial tangible de la institución pública.

A través del cofinanciamiento del programa Matching Funds de Fundación ArteBa y el apoyo de la finca del Valle de Pedernal, "Deslumbrante", el MPBA pudo comprar “Espectros en la hierba teñida” (2017), de Laura Códega, un imponente mapa de Argentina de más de dos metros, realizado en cuero pirograbado y pintado que funciona como un fuerte discurso social y político.

La otra pieza es “Sin título | Untitled” (2026) de Carlos Cima, elaborada en gouache, gesso y acrílico sobre papel, la cual aborda un sutil corrimiento de la historia del arte tradicional hacia conceptos de fiesta y simbolismo.

Ambas producciones se exhibirán en el marco del recambio de colección permanente por los 90 años del museo, cuya gala inaugural se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre.

Con estas incorporaciones y los distintos certámenes y premios, la institución suma más de 60 piezas a su patrimonio solo en el transcurso del año, robusteciendo un acervo que ya supera las 4.000 obras y posicionando a San Juan en un lugar de vanguardia cultural, en el plano federal.

Sobre las adquisiciones

En contacto con el director del Museo Franklin, Emanuel Díaz Ruiz comentó a DIARIO HUARPE sobre el contenido estético y conceptual de las nuevas obras. Acerca de la creación de Carlos Cima, el director detalló que se trata de "una pintura sobre papel que, si bien técnicamente resulta más tradicional, plantea un interesante corrimiento de la historia del arte. El artista toma los bordes de la disciplina y relatos sesgados o particulares, adoptando el concepto de fiesta y celebración. A través de pequeños recortes o macroenfoques, desdibuja la representación literal para trabajar con simbolismos y situaciones que no son completamente elusivas a lo que se observa a simple vista".

En cuanto a la obra de Laura Códega, señaló que presenta una lógica inversa: "utiliza herramientas tradicionales pero con un discurso fuertemente apelativo, disruptivo, de protesta y de contenido social, político y contemporáneo. Está realizada mediante la técnica de pirograbado y pintura sobre cuero, con una pieza de grandes dimensiones —de más de dos metros de altura— cuya forma simula un mapa de la Argentina. Todo su contenido interpela la historia del arte y genera discursos disruptivos e irónicos hacia el interior del acervo patrimonial del museo".

Asimismo, detalló sobre su aspecto físico y conceptual: "La forma de este cuero tiene la particularidad de que es un mapa de Argentina, por lo tanto todo lo que sucede hacia el interior de ese mapa este que trabaja con simbolismos históricos, sociales, políticos, culturales nos sumergen en ese mundo, grotesco, irónico y muy disruptivo".

Arte sanjuanino con proyección nacional

Además de las adquisiciones, el MPBA también buscó consolidar la visibilización federal del arte sanjuanino en una plataforma relevante como es ArteBa.

En el marco de esta feria, que reunió a 68 galerías y más de 400 artistas, la institución no solo duplicó su impacto federal mediante un stand institucional junto a la provincia de Mendoza por el Ente Cuyo Cultura y el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), sino que también incorporó piezas clave a su acervo cultural.

Durante el balance de las jornadas en Buenos Aires, Emanuel Ruiz Díaz detalló los ejes de esta labor sin precedentes: "Es histórico porque en realidad nunca se han hecho desplazamientos con tanta cantidad de artistas, nunca se ha hecho tanto vínculos y contactos a nivel nacional como se están haciendo en este momento".

Explicó además que se trató de una operación inversa a la habitual, logrando "no traer solamente obras y artistas a la provincia de San Juan, sino poder exportar nuestro capital humano y artístico y poderlo sacar y posicionarlo en escena nacional". El museo llevó a 15 artistas contemporáneos en esta edición —sumados a los 12 del año anterior, alcanzando la cifra de 27 creadores promovidos en este circuito— y articuló una muestra regional con más de 50 artistas y 100 obras en el Museo Nacional del Grabado denominada La Falla.

Los artistas que participaron con sus obras en el stand fueron Adela Cortínez, Agostina Furió, Alberto Álvarez, Andrés Labaké, Burka Gabriel, Carolina Meló Crubelier, Cimarrones, Humberto Costa, Mariana Bernal, Mariana Esquivel, Mariana Juárez, Oscar Pintor, Pablo Oieni, Silvina Martínez y Simon-Simon.