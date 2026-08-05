Quienes circularon en los últimos días por avenida Libertador habrán notado un cambio que llama la atención. En distintos cruces comenzaron a aparecer sendas peatonales con fondo rojo y franjas blancas, además de cuadrículas amarillas pintadas sobre la calzada. Lejos de ser un detalle estético, ambas demarcaciones cumplen una función específica: mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito.

Los trabajos forman parte de la etapa final de la repavimentación integral de avenida Libertador General San Martín, donde actualmente la Provincia ejecuta las tareas de señalización horizontal. Durante los últimos días, las cuadrillas avanzaron con la pintura de cordones del bulevar central, la delimitación de carriles, la señalización de banquinas y los cruces peatonales.

La senda peatonal combina los colores rojo y blanco.

La principal novedad son las sendas peatonales con fondo rojo, un sistema poco habitual en San Juan que comenzó a implementarse en los cruces semaforizados de mayor circulación. Según explicaron desde el Gobierno provincial, el contraste entre el rojo y las franjas blancas aumenta la visibilidad del paso peatonal tanto de día como de noche, genera una advertencia visual para que los conductores disminuyan la velocidad y desalienta que los vehículos invadan ese espacio.

Otra incorporación son las cuadrículas amarillas pintadas sobre el pavimento en algunas intersecciones. Esta señalización indica que los automovilistas no deben detenerse dentro de ese sector, incluso cuando el semáforo cambie a rojo, ya que bloquear ese espacio dificulta el cruce de otras calles y constituye una infracción.

La nueva demarcación vial forma parte de la etapa final de la renovación de avenida Libertador.

Una obra que entra en su tramo final

Las tareas de demarcación representan el cierre de la renovación integral de avenida Libertador, en el tramo comprendido entre Las Heras y Santa María de Oro. La intervención incluyó la repavimentación completa de la calzada, el reemplazo de losas deterioradas, el reacondicionamiento de la base, el sellado de fisuras, la reconstrucción de cordones y del bulevar central.

Además, por primera vez en San Juan se utilizaron geogrillas asfálticas, una tecnología que refuerza la estructura del pavimento y evita que las grietas del antiguo hormigón vuelvan a aparecer sobre la nueva carpeta asfáltica, prolongando así la vida útil de la obra.