El anuncio de la inversión de US$250 millones de Vicuña para infraestructura en San Juan abrió un debate entre las cámaras de proveedores de los departamentos mineros: qué obras deberían priorizarse. Referentes de Iglesia, Jáchal y Calingasta coincidieron en valorar el acuerdo, pero pusieron sobre la mesa necesidades diferentes vinculadas al crecimiento de la actividad minera.

Calingasta pide ordenar el tránsito pesado

En Calingasta, José Adolfo Ibazeta, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), planteó como prioridad el ordenamiento territorial y las vías de comunicación internas del departamento.

La propuesta concreta apunta a mejorar los accesos a los distritos más poblados y construir bypass que permitan sacar el tránsito pesado de las zonas urbanas y agrícolas.

José Adolfo Ibazeta, presidente de Casemica. Foto: (Gentileza).

"Tenemos que hacer una especie de bypass en cada uno de los pueblos para que no afecte el tránsito pesado al desarrollo de la agricultura", explicó.

La preocupación se vincula con el crecimiento de la circulación de camiones asociado a los proyectos mineros.

Ibazeta también valoró el acuerdo con Vicuña y consideró que "marca un precedente muy importante" para otras empresas mineras. El dirigente destacó que el cambio hacia un esquema de regalías basado en la facturación —y no en el valor boca mina— permite obtener una referencia más real del aporte de las empresas.

"De boca de mina se debitan montones de gastos que hacen que el 3% no sea tan real", explicó.

Iglesia pone el foco en las rutas

Desde Iglesia, Gabriel Paredes, presidente de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (Capresmi), planteó dos necesidades viales concretas.

La primera está relacionada con el tramo que conecta el Alto del Colorado con Angualasto y Tudcum. Paredes señaló que, aunque el sector hasta Alto del Colorado cuenta con un asfalto relativamente reciente, el tramo posterior necesita mantenimiento y, eventualmente, una reparación definitiva.

Gabriel Paredes, presidente de Capresmi. Foto: (Gentileza).

También mencionó el camino entre Rodeo y Jáchal, al que calificó como deteriorado y para el que reclamó una intervención urgente.

Paredes consideró que las eventuales obras deberían convertirse en una oportunidad para las empresas locales, que podrían participar mediante asociaciones entre pequeñas firmas.

Jáchal espera la Ruta 40

En Jáchal, Rodolfo Aballay, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, apuntó directamente a la Ruta 40 en el tramo San Juan-Jáchal.

Aballay consideró que la mejora de esa vía es necesaria tanto por el crecimiento de la minería como por las necesidades de quienes transitan diariamente por ella.

"Obviamente que la obra de infraestructura está pensada no solo para que los vecinos puedan transitar sobre una ruta más segura, sino porque la actividad minera va a usar esa ruta", señaló.

Rodolfo Aballay, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal. Foto (DIARIO HUARPE)

El dirigente también planteó la necesidad de mejorar la conexión entre Jáchal e Iglesia para distribuir parte del tránsito minero y evitar la concentración de vehículos en sectores como Talacasto. Sin embargo, aclaró que se trata de una deducción personal y no de una confirmación oficial.

Las cámaras consultadas coinciden en un punto: el crecimiento de Vicuña y de otros proyectos requiere infraestructura que permita absorber el tránsito, mejorar la seguridad vial y sostener las actividades económicas existentes.

En este marco, cabe destacar que los fondos de Minera Vicuña Argentina se destinarán a obras públicas provinciales de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La primera y principal obra confirmada por el Gobierno provincial es la transformación integral de la Ruta Nacional 40 Norte.