Las ocho variantes de sopa de calabaza que podés hacer fácil en tu casa

La cocina diaria puede volverse monótona, pero el chef Pedro Lambertini propone romper esa rutina con un ingrediente noble. El cocinero sorprendió a sus seguidores al contar que "Anoche preparé una sopa de calabaza, jengibre y queso azul —un trío imbatible— en 15 minutos" demostrando que la velocidad no quita la elegancia.

Para el experto, "Una sopa de calabaza también es una hoja en blanco capaz de adquirir múltiples personalidades. A una base de calabaza rehogada en aceite de oliva con un ajo aplastado se la puede llevar para muchos lados" abriendo un abanico de ocho opciones.

El paso a paso fundamental fue detallado por el propio chef indicando que "En una olla, calentar aceite de oliva con un ajo aplastado y una cucharada de jengibre fresco rallado. Agregar cubos de calabaza pelada, rehogar unos minutos, desglasar con un chorro de vino blanco y cubrir con caldo.

Salpimentar y tapar. Cuando la calabaza esté tierna, retirar el ajo y mixear. Suavizar con crema o leche de coco (yo usé esta última) y servir antes de que hierva. Terminar con unas gotas de jugo de limón, queso azul desgranado, aceite de oliva y pimienta recién molida."

A partir de ese eje, surgen las variantes. La francesa omite el jengibre pero suma desglasado de vino blanco, crema, queso azul y cebollas caramelizadas. La del sudeste asiático busca frescura con jengibre, jugo de lima, leche de coco, cilantro, almíbar de chile y lascas de coco tostado.

Para quienes buscan algo más contundente, Lambertini sugiere semillas de kümmel, chorizo crocante salteado y ciboulette. La opción fit utiliza queso crema para suavizar y suma un huevo poché con ciboulette o verdeo picado. La versión noisette destaca por la manteca tostada, pimienta negra y avellanas tostadas por encima.

Si se prefiere pollo y curry, se añade ajo picado, jengibre, curry, chile, leche de coco, lima, trozos de pollo dorados, palta y cilantro. Finalmente, la versión con partes iguales de calabaza y zanahoria lleva ajo, jengibre, chile, leche de coco y langostinos rebozados en copos de maíz fritos con almíbar de chile, cilantro y lima.

El mensaje final del chef invita a la experimentación en el hogar. Según sus palabras, "Cocinar no es seguir una receta. Es una combinación de criterio y destreza que permite, a partir de una idea, derivar en un plato" animando a todos a buscar su propio estilo en este invierno de 2026.