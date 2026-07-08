Lionel Messi volvió a dejar un mensaje que reflejó el espíritu del plantel argentino. Luego de la agónica victoria por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán compartió una publicación en sus redes sociales donde destacó la fortaleza colectiva del equipo.

El delantero publicó varias imágenes del encuentro disputado ante el seleccionado africano. La secuencia comenzó con la formación titular que salió al campo de juego, continuó con distintas postales del partido y finalizó con una foto de todo el plantel vestido con la ropa de entrenamiento, mostrando la unión del grupo después de una noche marcada por la emoción.

Junto a las imágenes, Messi escribió: "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez". Luego agregó una frase que resumió su valoración sobre el grupo: "¡Este grupo es increíble! ¡Vamos!".

Las cinco palabras que más se destacaron fueron "Este grupo es increíble", una expresión con la que el capitán reconoció el esfuerzo de sus compañeros después de un partido en el que Argentina tuvo que remontar un 0-2 para conseguir la clasificación.

Messi fue uno de los protagonistas del triunfo al marcar uno de los goles del equipo, junto a Cristian Romero y Enzo Fernández, en una remontada que permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con el pase asegurado, la Selección Argentina ya piensa en su próximo desafío. El sábado desde las 22, buscará un lugar en las semifinales frente al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con el objetivo de continuar su camino en la Copa del Mundo.