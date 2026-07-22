Las palabras del Dibu Martínez tras la extraña arenga de Messi en la final

La final del Mundial disputada entre Argentina y España continua bajo el foco publico tras la aparicion de un video que muestra la intimidad del equipo nacional. Luego de la viralizacion de una extraña arenga previa de Lionel Messi, se sumo un nuevo registro filmado durante el entretiempo donde se observa un clima de angustia y tension entre los futbolistas.

Con un resultado parcial de 0 a 0, todos los presentes mantenian la cabeza baja y la mirada hacia el suelo mientras la energia habitual de los jugadores parecia haber desaparecido. Ante esta situacion, Emiliano Martinez tomo la palabra para motivar al grupo y expreso "Con el corazón muchachos. Para atrás juegan los cago... Jugar para atrás es jugar para los cago..., nosotros vamos para adelante".

El arquero insistio en la necesidad de buscar el triunfo y aseguro que "Tenemos que ganas más que ellos. Tres pases y lo encontramos a Leo. Vamos a hacerlo de atrás también". En sintonía con este pedido, el capitan Messi se sumo para solicitar un cambio de actitud y manifesto "Juguemos con personalidad. Siempre la tuvimos, ¿no la vamos a tener ahora? A jugarla".

A pesar de estas intervenciones, el material filtrado genero especulaciones sobre amenazas, partidos arreglados o internas que habrian afectado a la Scaloneta en la instancia definitiva.