Las Panteras comenzaron con una victoria su participación en el Sudamericano 2026 de vóley que se disputa en Brasil. La Selección Argentina Mayor femenina derrotó a Perú por 3-1, con parciales de 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24.

En el debut, la sanjuanina Candelaria Herrera aportó 10 puntos para el equipo dirigido por Facundo Morando. La capitana Bianca Cugno fue la máxima anotadora del encuentro, con 32 puntos.

Argentina reaccionó y dio vuelta el partido

El encuentro se disputó en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro y Argentina no tuvo un buen comienzo. Perú sorprendió a Las Panteras con una buena defensa y se quedó con el primer parcial.

A partir del segundo set, la Selección Argentina reaccionó y comenzó a imponer su jerarquía en las distintas facetas del juego. Las Panteras dieron vuelta el marcador con mayor facilidad y se quedaron con el segundo y tercer parcial.

El cuarto set fue el más parejo del partido. Las argentinas debieron esforzarse hasta el final para cerrarlo por 26-24 y evitar que el encuentro llegara a un tie break.

Colombia, el próximo desafío

Después de conseguir la primera victoria del torneo, Las Panteras volverán a jugar este miércoles 9 de septiembre. El segundo partido será ante Colombia, desde las 17, con transmisión de Fox Sports.

En el sprint final del preolímpico, Argentina también enfrentará a Chile, Venezuela y Brasil. El encuentro ante las anfitrionas será el domingo 13 al mediodía.

Las Panteras buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, el torneo otorga objetivos relacionados con los próximos Panamericanos de Lima 2027 y el Mundial 2027 de Canadá y Estados Unidos.

San Juan, parte de la preparación

La Selección Argentina pasó por San Juan durante su proceso de preparación para este desafío. A mediados de julio de 2026, el equipo, con Candelaria Herrera a la cabeza, disputó amistosos ante Perú y Venezuela.