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Las Panteras debutaron con triunfo y Candelaria Herrera sumó diez puntos
POR REDACCIÓN
Las Panteras comenzaron con una victoria su participación en el Sudamericano 2026 de vóley que se disputa en Brasil. La Selección Argentina Mayor femenina derrotó a Perú por 3-1, con parciales de 20-25, 25-15, 25-18 y 26-24.
En el debut, la sanjuanina Candelaria Herrera aportó 10 puntos para el equipo dirigido por Facundo Morando. La capitana Bianca Cugno fue la máxima anotadora del encuentro, con 32 puntos.
Argentina reaccionó y dio vuelta el partido
El encuentro se disputó en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro y Argentina no tuvo un buen comienzo. Perú sorprendió a Las Panteras con una buena defensa y se quedó con el primer parcial.
A partir del segundo set, la Selección Argentina reaccionó y comenzó a imponer su jerarquía en las distintas facetas del juego. Las Panteras dieron vuelta el marcador con mayor facilidad y se quedaron con el segundo y tercer parcial.
El cuarto set fue el más parejo del partido. Las argentinas debieron esforzarse hasta el final para cerrarlo por 26-24 y evitar que el encuentro llegara a un tie break.
Colombia, el próximo desafío
Después de conseguir la primera victoria del torneo, Las Panteras volverán a jugar este miércoles 9 de septiembre. El segundo partido será ante Colombia, desde las 17, con transmisión de Fox Sports.
En el sprint final del preolímpico, Argentina también enfrentará a Chile, Venezuela y Brasil. El encuentro ante las anfitrionas será el domingo 13 al mediodía.
Las Panteras buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, el torneo otorga objetivos relacionados con los próximos Panamericanos de Lima 2027 y el Mundial 2027 de Canadá y Estados Unidos.
San Juan, parte de la preparación
La Selección Argentina pasó por San Juan durante su proceso de preparación para este desafío. A mediados de julio de 2026, el equipo, con Candelaria Herrera a la cabeza, disputó amistosos ante Perú y Venezuela.