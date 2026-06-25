San Juan volverá a convertirse en el centro de la escena deportiva nacional e internacional. Del 16 al 18 de julio, el Estadio Aldo Cantoni será sede de un Triangular Internacional de vóley femenino que contará con la participación de la Selección Argentina, conocida como Las Panteras, junto a los seleccionados de Chile y Venezuela.

El certamen reunirá a tres equipos que atraviesan procesos de preparación para futuros compromisos internacionales y ofrecerá al público sanjuanino la posibilidad de disfrutar de encuentros de alto nivel competitivo con algunas de las mejores jugadoras del continente.

La llegada de Las Panteras genera una gran expectativa en la provincia, que en los últimos años se consolidó como una de las plazas deportivas más importantes de Argentina gracias a la organización de eventos nacionales e internacionales de distintas disciplinas.

Tres días de vóley internacional

Durante las tres jornadas de competencia, Argentina, Chile y Venezuela se enfrentarán en un formato de todos contra todos. Más allá de los resultados, el torneo servirá como una valiosa instancia de preparación para las selecciones participantes, que buscan afianzar sus planteles y sumar rodaje de cara a los desafíos que se avecinan.

Para Las Panteras, la competencia representará una nueva oportunidad de medir su evolución deportiva frente a rivales regionales de jerarquía, en un contexto ideal para seguir fortaleciendo su identidad de juego.

San Juan, nuevamente protagonista

La realización del Triangular Internacional es producto del trabajo conjunto entre la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Sanjuanina de Vóleibol y el Gobierno de San Juan, además del acompañamiento de distintas instituciones y empresas vinculadas al desarrollo deportivo.

La elección de San Juan como sede vuelve a poner en valor la infraestructura deportiva de la provincia y la respuesta de un público que históricamente ha acompañado los grandes eventos del vóley argentino.

Con tres días de competencia, la presencia de selecciones internacionales y el atractivo de ver en acción a Las Panteras, el certamen se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del invierno sanjuanino.

El Aldo Cantoni abrirá nuevamente sus puertas para recibir al mejor vóley femenino del continente y ofrecer un espectáculo que promete emociones, talento y una gran convocatoria.