La Selección Argentina femenina de vóley, Las Panteras, volverá a presentarse en San Juan como protagonista de un Triangular Internacional que reunirá también a los seleccionados de Chile y Venezuela. El certamen se disputará del 16 al 18 de julio en el Estadio Aldo Cantoni, consolidando una vez más a la provincia como sede de grandes eventos deportivos.

Durante tres jornadas, el público sanjuanino podrá disfrutar de partidos de primer nivel con equipos que utilizarán este torneo como preparación para sus próximos compromisos internacionales.

La organización está a cargo de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), la Federación Sanjuanina de Vóleibol y el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el apoyo de instituciones y empresas vinculadas al deporte.

Fixture del torneo

Los encuentros comenzarán todos a las 21:00 y se disputarán de la siguiente manera:

Miércoles 16 de julio: Argentina vs. Venezuela.

Jueves 17 de julio: Venezuela vs. Chile.

Viernes 18 de julio: Argentina vs. Chile.

El seleccionado argentino buscará aprovechar el respaldo del público local para seguir afianzando su preparación y crecimiento frente a rivales de gran nivel dentro del continente.

Entradas y puntos de venta

Las entradas ya están disponibles con los siguientes valores:

Popular

Abono por los tres días: $20.000.

Entrada por jornada: $12.000.

Platea

Abono por los tres días: $30.000.

Entrada por jornada: $15.000.

Los tickets pueden adquirirse en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, ubicada en 25 de Mayo 381 Oeste, en los clubes afiliados a la Federación y también en el Estadio Aldo Cantoni durante los días de competencia.

Con este certamen, San Juan volverá a posicionarse como una de las principales plazas del vóley argentino, ofreciendo tres noches de competencia internacional y la posibilidad de acompañar a Las Panteras en una nueva presentación ante su público.