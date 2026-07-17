Las Panteras comenzaron con el pie derecho su participación en el Triangular Internacional de vóley femenino al vencer con autoridad por 3-0 a Chile en el Estadio Aldo Cantoni, en San Juan. Con parciales de 25-18, 25-19 y 25-17, el seleccionado argentino mostró un sólido rendimiento colectivo y dio un paso importante en su preparación para la próxima Copa Sudamericana.

La gran figura de la noche fue Bianca Cugno, máxima anotadora del encuentro con 18 puntos, en una actuación que lideró el poder ofensivo del conjunto dirigido por Facundo Morando.

El seleccionado argentino femenino de vóley superó con autoridad a Chile en el Estadio Aldo Cantoni. (Gentileza)

Un emotivo homenaje antes del partido

La jornada comenzó con un reconocimiento al histórico entrenador Daniel Castellani, quien recibió un sentido homenaje en la previa del encuentro.

Las jugadoras Bianca Cugno y la sanjuanina Candelaria Herrera, junto al entrenador Morando, participaron de la entrega de un cuadro conmemorativo en honor al exdirector técnico.

Reconocimiento al histórico entrenador Daniel Castellani. (Gentileza)

Además, como muestra de reconocimiento, el plantel argentino disputó todo el partido con una camiseta especial que llevaba el nombre de Castellani en la espalda.

El homenaje fue acompañado por un gran marco de público que colmó las tribunas del Aldo Cantoni para alentar a Las Panteras en su presentación.

Superioridad de principio a fin

Argentina tomó rápidamente el control del partido y nunca permitió que Chile pudiera discutir el resultado.

El equipo inició el encuentro con Victoria Mayer, Bianca Cugno, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Daniela Bulaich, Bianca Bertolino y la líbero Agostina Pelozo. Durante el desarrollo del juego también ingresaron Juana Detzel, Anahí Tosi, Sofía Caballero, Camila García, Martina Cabrera y Elina Pérez.

En el primer set, la potencia ofensiva de Cugno y el sólido trabajo de Herrera en la red fueron determinantes para sellar el 25-18.

La segunda manga mantuvo el mismo desarrollo. El bloqueo argentino neutralizó los ataques del conjunto chileno y permitió ampliar la ventaja con un 25-19.

En el tercer parcial quedó reflejada la superioridad del equipo nacional. Con un ataque contundente y aprovechando los errores de su rival, Las Panteras llegaron a sacar una diferencia de 16-6 antes de cerrar el encuentro con un claro 25-17.

El seleccionado argentino femenino de vóley superó con autoridad a Chile en el Estadio Aldo Cantoni. (Gentileza)

Cómo continúa el Triangular Internacional

Tras este triunfo, Argentina quedó bien posicionada para pelear el título del certamen.

El cronograma continuará en el Estadio Aldo Cantoni con los siguientes encuentros:

Viernes 17 de julio (21:00): Chile vs. Venezuela.

Sábado 18 de julio (21:00): Argentina vs. Venezuela.

El seleccionado argentino buscará cerrar el torneo con otra victoria ante su público y continuar consolidando su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.