Las Panteras vencieron 3-0 a Colombia este sábado y se quedaron con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino de vóley femenino consiguió así subir al segundo escalón del podio en la competencia disputada en Rosario.

El equipo nacional llegó a este partido por la medalla después de su participación en el torneo de vóley de los Juegos Suramericanos. Colombia fue el último rival de Las Panteras en la competencia y el triunfo argentino se concretó en sets corridos.

Un triunfo para cerrar el torneo

Las Panteras lograron imponerse 3-0 ante el seleccionado colombiano y cerraron su participación con una victoria. El resultado les permitió quedarse con la medalla de plata en Santa Fe 2026.

La Selección Argentina había tenido un recorrido con triunfos y derrotas durante la competencia, incluyendo una caída 3-2 frente a Venezuela en la fase previa. Antes, también había derrotado a Paraguay y había perdido ante Chile.

Argentina volvió al podio

La medalla de plata de Las Panteras se sumó a la cosecha de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia reúne a deportistas de distintos países de la región y tiene como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Con el triunfo frente a Colombia, el seleccionado femenino de vóley cerró su participación en el torneo con una victoria y aseguró el segundo puesto. Las Panteras terminaron así su recorrido en los Juegos con una nueva medalla para la delegación nacional.