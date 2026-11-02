San Juan, Mendoza y San Luis firmaron un convenio para unificar los registros de personas que solicitaron voluntariamente quedar excluidas de las apuestas. El acuerdo permitirá que quienes tengan restringido el ingreso a casinos en una provincia tampoco puedan hacerlo en las otras dos, además de extender la medida a las plataformas de juego online habilitadas. El nuevo sistema deberá implementarse en un plazo máximo de 120 días.

La iniciativa fue formalizada por el presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina; la titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, Ida López; y el director de la Caja Social y Financiera de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina.

Según informaron los organismos, se trata del primer convenio interprovincial de estas características en Argentina. Su objetivo es reforzar la protección de las personas con problemas de juego y evitar que puedan continuar apostando en otra jurisdicción después de solicitar su exclusión.

Cómo funcionará el nuevo sistema de autoexclusión

Actualmente, cada provincia cuenta con su propio registro de autoexclusión. Sin embargo, estos sistemas funcionan de manera independiente, lo que permite que una persona que solicitó restringir su ingreso a los casinos de San Juan pueda trasladarse a Mendoza o San Luis para continuar apostando.

Con el nuevo convenio, los organismos compartirán la información necesaria para extender las restricciones a las tres jurisdicciones. La medida alcanzará a los establecimientos presenciales y a las plataformas digitales autorizadas.

Las autoexclusiones formalizadas a partir de la firma del acuerdo tendrán alcance regional una vez implementado el sistema. En tanto, quienes ya estén registrados podrán adherirse voluntariamente a esta nueva modalidad.

Para concretar los cambios, las tres provincias deberán integrar sus sistemas tecnológicos y garantizar el intercambio seguro de información, preservando los datos personales de quienes soliciten asistencia.

San Juan busca ampliar la protección frente a la ludopatía

Medina destacó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto para acompañar a las personas que reconocen dificultades para controlar su participación en juegos de azar.

"Esta es la primera experiencia de este tipo a nivel país y el primer convenio que se firma con estas características", afirmó el funcionario durante la presentación del acuerdo.

En octubre, el titular de la Caja de Acción Social había señalado que el registro sanjuanino llegó a contar con aproximadamente 250 personas autoexcluidas, aunque aclaró que no disponía de una cifra actualizada.

La autoexclusión es una herramienta voluntaria mediante la cual una persona solicita que se restrinja su acceso a las actividades de juego autorizadas. En San Juan, el procedimiento también contempla la intervención de profesionales de la salud mental para brindar orientación y acompañamiento.

El acuerdo también alcanzará a las apuestas online

Uno de los aspectos centrales del convenio es su extensión a las plataformas de apuestas digitales habilitadas por los organismos reguladores.

Esto permitirá que las restricciones no queden limitadas a los casinos físicos. Sin embargo, el alcance del sistema estará vinculado a los operadores autorizados y no implica que puedan bloquearse automáticamente todas las páginas clandestinas de apuestas.

Por otra parte, los representantes de las tres provincias destacaron que la iniciativa podría extenderse a otras jurisdicciones del país.

El convenio se suma a las políticas de prevención del juego problemático que desarrolla San Juan, entre ellas la regulación de las apuestas online y las campañas destinadas a detectar situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes.