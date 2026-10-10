Minas de Wanda: las piedras que esconden un tesoro de 125 millones de años bajo la tierra de Misiones

Por fuera pueden parecer piedras comunes, pero basta abrir algunas de ellas para descubrir un universo de cristales brillantes, colores intensos y formas geométricas casi perfectas. Son las famosas geodas, uno de los grandes tesoros que esconde la tierra colorada de Misiones y las protagonistas de una experiencia turística tan sorprendente como educativa: las Minas de Wanda.

Lo más increíble es su antigüedad. Estas formaciones tienen su origen en procesos geológicos que comenzaron hace aproximadamente 125 millones de años, cuando los dinosaurios todavía habitaban el planeta.

En aquel entonces, enormes derrames de lava volcánica cubrieron la región. Al enfriarse, quedaron cavidades dentro de las rocas que, con el paso del tiempo, fueron recibiendo fluidos ricos en minerales. Lentamente, la sílice comenzó a cristalizar y dio origen a las espectaculares formaciones que hoy pueden observarse.

Entre las piedras más características aparecen las amatistas, una variedad violeta del cuarzo; las ágatas, reconocidas por sus bandas de colores; el cuarzo transparente y los jaspes, con tonalidades que van desde los rojizos hasta los verdes.



Pero lo verdaderamente fascinante es que muchos de estos tesoros permanecen escondidos dentro de rocas de apariencia completamente ordinaria.

Un paseo por las entrañas de la Tierra

Ubicadas a unos 50 kilómetros de Puerto Iguazú, las Minas de Wanda ofrecen una experiencia que comienza al aire libre, entre vegetación y formaciones rocosas, y continúa por galerías excavadas bajo tierra.

Allí, acompañados por guías, los visitantes pueden observar cristales todavía incrustados en las paredes, conocer cómo se identifican las geodas y descubrir los procesos de extracción, corte y pulido que transforman una roca en una pieza de joyería.

El contraste resulta impactante: una piedra gris y aparentemente insignificante puede esconder en su interior una cavidad completamente tapizada de amatistas violetas.

De una princesa polaca a un pueblo de piedras preciosas

Aunque sus cristales tienen millones de años, la explotación minera organizada comenzó recién en la década de 1970. En 1976 se inició la actividad a cielo abierto y, veinte años después, comenzaron a excavarse galerías dentro del basalto.

El nombre de la localidad también guarda una curiosidad: Wanda recuerda a una legendaria princesa polaca, en homenaje a las raíces de los inmigrantes que se establecieron en esta región de Misiones.

Un jabón perdido y un descubrimiento millonario

Pero quizás la historia más sorprendente de Wanda sea la de su descubrimiento.



Según el relato local, Amalia Bogado estaba lavando ropa en una vertiente cuando se le cayó el jabón. Al introducir las manos para recuperarlo, se cortó con una piedra que resultó ser una amatista.





Años después, sus hijos Higinio y Héctor Enebelo exploraron el terreno y encontraron un yacimiento que sería registrado con el nombre de Selva Irupé.



La anécdota tiene algo extraordinario: una mujer que solamente intentaba recuperar su jabón terminó encontrándose con un tesoro que llevaba millones de años escondido.

Horarios, precios y cómo visitar Minas de Wanda

La localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 12, a 51 kilómetros de Puerto Iguazú y aproximadamente 260 de Posadas. Por su cercanía, es una excursión ideal para sumar a un viaje a las Cataratas del Iguazú.

Actualmente funcionan tres establecimientos turísticos: Compañía Minera Wanda, Tierra Colorada y Mina Don José.

Según la información turística publicada, Compañía Minera Wanda abre todos los días, de 7.30 a 18.30 entre marzo y diciembre. El Ministerio de Turismo provincial publica una entrada de referencia de $8.000, aunque conviene confirmar el valor actualizado.

Tierra Colorada recibe visitantes de 7 a 18, mientras que Mina Don José abre de 8 a 18. Esta última figura con acceso libre y visitas guiadas mediante reserva previa.

Los complejos también ofrecen espacios de venta de joyas, artesanías y objetos decorativos elaborados con piedras naturales. Algunos suman miradores, senderos y propuestas recreativas.

Y un último dato: Wanda celebra su propia Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, una muestra de cuánto transformaron estos minerales la identidad de la localidad.

Porque en Wanda, detrás de una piedra aparentemente común, puede esconderse una historia que comenzó hace 125 millones de años.