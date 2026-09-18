A pocos días del comienzo de la primavera, renovar el jardín no necesariamente implica gastar una fortuna. Liliana Macías, propietaria de Vivero Las Lilas, visitó Yo Te Invito y recomendó plantas económicas, resistentes y aptas para el clima sanjuanino, además de explicar qué tener en cuenta antes de plantarlas.

Aunque septiembre llegó con calor, bajas temperaturas y hasta heladas, Macías aseguró que ya es un buen momento para comenzar. La clave, explicó, es elegir las especies según la cantidad de sol, el espacio disponible y las necesidades de riego.

Entre las alternativas recomendadas aparece la petunia, una de las opciones más económicas para llenar rápidamente canteros y macetas de color. Necesita mucha luz, riego regular y un suelo con buen drenaje. En San Juan, por el clima seco, conviene controlar diariamente la humedad.

El aliso también es económico y funciona bien en borduras, canteros y macetas por su crecimiento bajo y ligeramente colgante. Requiere buena luz y riegos regulares. El alelí, en tanto, fue definido por Macías como una planta “todoterreno”: resiste el frío, tolera mejor algunos olvidos de riego y se destaca por su perfume.

Otro clásico es el malvón, especialmente adaptado al clima local. “En pleno invierno está florecido, después sigue la primavera, el verano y sigue florecido”, explicó. Necesita buena luminosidad, tolera períodos cortos sin agua y existe en una amplia variedad de colores.

La caléndula aporta tonos amarillos y anaranjados, produce semillas capaces de generar nuevas plantas y tiene pétalos comestibles. Prefiere lugares soleados y suelos con buen drenaje. La marimonia, por su parte, tolera muy bien las bajas temperaturas y puede volver a brotar en la temporada siguiente desde sus estructuras subterráneas.

Para quienes buscan una planta rendidora, Macías recomendó el copete. Puede formar una mata de unos 50 a 60 centímetros y funciona muy bien en canteros. Según explicó, necesita “mucho sol y mucha agua”, y mantiene su floración durante los meses cálidos.

El error más común al armar el jardín

Antes de comprar, Macías aconsejó sacar una foto del lugar que se quiere renovar para poder elegir las especies según su orientación y cantidad de sol. Uno de los errores más frecuentes es juntar plantas con necesidades distintas y regarlas a todas por igual. “No todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz o de agua”, advirtió.

También recomendó observar las paredes cercanas, ya que una superficie expuesta durante varias horas al sol acumula y devuelve calor. En verano, esa condición puede elevar mucho la temperatura alrededor de las plantas.

Las plantas para esta temporada.

Otro error habitual es fertilizar inmediatamente después del trasplante. Macías desaconsejó aplicar fertilizantes químicos en ese momento porque pueden dañar las raíces. También pidió precaución con el guano fresco, que durante su descomposición genera calor y puede quemarlas si queda en contacto directo.

Cómo preparar la tierra antes de plantar

Antes de colocar los plantines, Macías recomendó remover bien la tierra e incorporar humus y compost. Esto aporta materia orgánica y nutrientes, pero también ayuda a lograr un suelo más suelto y aireado, facilitando el desarrollo de las raíces y una mejor absorción del agua.

Luego de mezclar y airear la tierra, se realizan los pozos y se colocan los plantines aproximadamente a la misma profundidad a la que venían creciendo. Después hay que acomodar el suelo alrededor y realizar un riego abundante para asentarlo.

Como último consejo, Macías sugirió no elegir siempre el plantín más florecido del vivero. “Si vos querés para todo el verano, te conviene llevar las que están en pimpollos”, señaló. De esa manera, la mayor parte de la floración comenzará una vez que la planta ya esté instalada en el jardín.