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Las postales de la calurosa jornada de Ironman 2026 por las calles sanjuaninas

Un recorrido visual por el color, la exigencia y la pasión que dejó el paso del Ironman Full en las calles de San Juan. El pulso humano, el público con un día plenamente soleado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Postales de una jornada extrema: el calor, la competencia de los deportistas y el seguimiento de los aficionados. 

El paisaje urbano y cordillerano sanjuanino se transformó este domingo en el escenario colorido del exigente Ironman Full. DIARIO HUARPE dejó una galería de postales inolvidables donde los uniformes, el brillo metálico de las bicicletas de alta gama y la concentración en los rostros de los atletas conformaron la postal de una jornada histórica para el deporte provincial. Además. el público acompañó en el vivac de la Expo Iron Man en la Plaza del Bicentenario aguardando la llegada de los triatletas.

A lo largo del circuito, que serpenteó desde los espejos de agua de Ullum hasta los tramos neurálgicos del Gran San Juan como la avenida de Circunvalación y las inmediaciones del Parque de Mayo, la lente fotográfica capturó la esencia del esfuerzo humano. 

Las mejores tomas de la jornada también reflejan el calor humano de los competidores y del público.

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