El Mundial 2026 llega a su momento más esperado. La Selección argentina y España se enfrentarán este domingo en la gran final para definir al nuevo campeón del mundo, en un duelo que promete quedar marcado en la historia del fútbol.

El encuentro tendrá un condimento especial para ambos equipos, ya que se trata del cruce que muchos esperaban para la Finalissima, el duelo entre los campeones de América y Europa que finalmente no pudo disputarse. Ahora, el destino volvió a reunirlos, pero en el escenario más importante: una final de la Copa del Mundo.

La definición se jugará este domingo 19 de julio en el imponente MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, con capacidad para más de 82.500 espectadores.

El partido comenzará a las 16:00 de Argentina y a las 21:00 de España.

La probable formación de Argentina

El entrenador Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en el mediocampo y la defensa, aunque la base del equipo parece definida.

La probable alineación de la Albiceleste sería:

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi.

El capitán argentino volverá a ser la gran referencia ofensiva del equipo, acompañado por Julián Álvarez, uno de los futbolistas más destacados del torneo.

La probable formación de España

Del otro lado, Luis de la Fuente también tiene definido gran parte del once que buscará darle a España su segundo título mundial.

La probable formación de la Roja sería:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

España apostará por su juego asociado, con jóvenes figuras como Lamine Yamal y futbolistas de experiencia que forman parte de una generación que ya conquistó la Eurocopa 2024.

Un estadio a la altura de la historia

El escenario de la final será el MetLife Stadium, denominado oficialmente por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey por cuestiones comerciales.

El recinto, ubicado en territorio estadounidense y hogar de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets, se prepara para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

Con Argentina buscando defender la corona conseguida en Qatar 2022 y España intentando sumar una nueva estrella mundial, todo está listo para una final que promete emociones, figuras y un lugar asegurado en la historia del fútbol.