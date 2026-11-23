La Fiesta Nacional del Sol convocó a familias sanjuaninas que llegaron al Predio Ferial para disfrutar de una variedad de propuestas recreativas y musicales. Durante la tercera noche, DIARIO HUARPE recorrió el lugar y dialogó con visitantes que contaron cuáles eran las atracciones que los motivaron a participar de la celebración.

Entre las opciones mencionadas aparecieron el Parque Triásico, los juegos, los espacios deportivos y los espectáculos musicales. La posibilidad de combinar actividades para los más chicos con una noche de cuarteto fue uno de los motivos que reunió a grandes y chicos en el predio.

El Parque Triásico, uno de los atractivos para los chicos

Una de las familias entrevistadas llegó desde Albardón especialmente para que los más pequeños pudieran conocer el Parque Triásico. Sus integrantes explicaron que habían viajado acompañados por buena parte de la familia y que tenían previsto recorrer primero el predio y después acercarse a ese espacio.

"El Parque Triásico para que ellos puedan conocerlo y, bueno, más de cerca. Han venido todas las familias, sí, casi todas", contó una de las visitantes. También explicó que antes de continuar con el paseo tenían pensado comer algo y disfrutar de las distintas propuestas.

Oscar, otro vecino de Albardón, llegó junto a su hijo y contó que era la primera vez que visitaba ese sector de la Fiesta del Sol. "Se ve todo muy lindo, estamos mirando un poco, curioseando los distintos que están", expresó mientras recorría las instalaciones.

Juegos y espacios deportivos para disfrutar

Los más chicos también destacaron las alternativas recreativas que ofrece la celebración. Paz, Víctor y Matilda contaron que habían llegado acompañados por sus familias para disfrutar de los juegos y conocer el Parque Triásico.

Al ser consultados sobre qué los había convocado, respondieron: "Los juegos, el Parque Triásico, disfrutar con la familia". Además, mencionaron los espacios deportivos y las actividades en las que se pueden ganar premios como parte de las propuestas que tenían para recorrer.

El cuarteto, otro motivo para acercarse al predio

La música también apareció entre las atracciones elegidas por los visitantes durante la tercera noche. La programación incluía las presentaciones de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y DesaKTa2, artistas que formaban parte de la propuesta cuartetera de la jornada.

Oscar contó que posiblemente también se acercaría al estadio para disfrutar de los recitales. "Sí, creo que vamos a ir también", respondió cuando le preguntaron si tenía previsto asistir a los espectáculos.

De esta manera, las familias combinaron distintas opciones para aprovechar la Fiesta Nacional del Sol, desde los espacios recreativos hasta la música en vivo. El Parque Triásico, los juegos, las actividades deportivas y el cuarteto fueron algunas de las propuestas que convocaron al público en el Predio Ferial.